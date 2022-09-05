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Интерфакс-АВН

Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на азербайджано-армянской границе

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Военнослужащий ВС Азербайджана
Военнослужащий ВС Азербайджана.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Куденко

Баку. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерство обороны Азербайджана в воскресенье сообщило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"Начиная с полудня 3 сентября и до утра 4 сентября, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Басаркечарского, Герусского районов и района Гаракилься периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет,

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Страны
Азербайджан
Армения
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