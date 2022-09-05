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Интерфакс-АВН

Боевые корабли РФ и Китая уничтожили подлодку условного противника на учении в Японском море

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Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021»
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» ВМФ РФ на учениях «Морское взаимодействие-2021».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские и китайские боевые корабли в рамках учения "Восток-2022" отработали совместный поиск и атаку подлодки условного противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках СКШУ "Восток-2022" отработали в центральной части Японского моря совместные задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе учения при проведении воздушной разведки палубными вертолетами Ка-27ПЛ были обнаружены признаки действия в районе подводной лодки, после чего экипажи российско-китайского отряда боевых кораблей распределили зоны поиска и приступили к противолодочным тактическим действиям.

"Обнаружил подводную лодку экипаж корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Попытки выйти на связь субмарина проигнорировала и попыталась покинуть район. Экипаж корабля сымитировал атаку подлодки с использованием противолодочного комплекса "Пакет-НК", а вертолеты Ка-27ПЛ применили по ней глубинные бомбы", - проинформировали в Минобороны РФ.

Там отметили, что субмарину условного противника обозначала одна из подлодок ТОФ проекта "Варшавянка".

СКШУ "Восток-2022" проходит на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Всего в учении задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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