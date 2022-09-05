"Последствия не просчитать". На что пойдет Вашингтон ради борьбы с Москвой

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Международная напряженность, взаимные обвинения, санкции и угроза третьей мировой войны — ровно 60 лет назад начался Карибский кризис. Этот международный конфликт вызревал много месяцев и едва не закончился обменом ядерными ударами между США и СССР. К счастью, ситуацию удалось урегулировать дипломатическим путем. По словам аналитиков, те события сильно перекликаются с современностью — мир снова столкнулся с потрясениями. О том, в чем повторяется история, — в материале РИА Новости.

На пороге драки

Несмотря на то, что основные события происходили в середине октября 1962-го, формальная дата начала Карибского кризиса — 4 сентября. Именно в тот день 60 лет назад президент Джон Кеннеди предупредил Фиделя Кастро, что Вашингтон всеми силами парирует кубинскую военную угрозу в зоне своих интересов. В Москве это высказывание сочли фактически подготовкой к интервенции и однозначно заявили — если США вторгнутся на Кубу, начнется глобальный конфликт. Противники по холодной войне ясно дали друг другу понять: дальнейшее обострение приведет к большой драке.

Нервозность американцев можно было понять. В конце августа 1962 года самолет-разведчик U2 сфотографировал на Кубе оборудованные позиции для зенитно-ракетных систем С-75, а также советских военнослужащих. Ранее разведка сообщила в Белый дом, что количество судов и кораблей под флагом СССР, прибывающих на Кубу на постоянной основе, увеличилось в несколько раз. Полным ходом в обстановке строжайшей секретности шла операция "Анадырь" по переброске внушительного советского воинского контингента на Кубу. Вашингтон понимал: противник что-то замышляет. Но не знал, что именно.

Первые баллистические ракеты средней дальности Р-12 наземного базирования прибыли на Кубу уже 9 сентября 1962-го. Однако американцы обнаружили, что у них под боком разворачивается полноценная ракетная дивизия, лишь 14 октября. В этот день майор Ричард Хейзер, пилотировавший U-2, сфотографировал часть пусковых позиций советских Р-12. Когда через два дня об этом стало известно президенту Кеннеди, началась острая фаза противостояния. По обе стороны Атлантики приготовились жать на красную кнопку.

Макет советской ракеты в военном комплексе Морро-Кабана в Гаване, Куба Источник изображения: © AP Photo / Ismael Francisco, Cubadebate

Американские историки винят во всем Москву. Впрочем, факты говорят об обратном. Еще в 1961-м Пентагон начал размещать на территории Турции ракеты средней дальности PGM-19 "Юпитер" с радиусом действия 2400 километров. Советские стратеги рассчитали, что перед этим оружием города европейской части СССР практически беззащитны. Единственный выход — добиться ядерного паритета путем размещения ударных систем на Кубе.

От новой войны мир спасли титанические усилия американских и советских переговорщиков, которые сумели найти компромиссное решение. Вскоре ракеты "Юпитер" вывезли из Турции, а СССР убрал свои Р-12 с Кубы. Мировое сообщество немного выдохнуло и в течение десятилетий тщательно следило, чтобы подобный кризис не повторился. Однако за 60 лет уроки истории, видимо, успели позабыть.

Исторические аналогии

Сегодня можно часто встретить сравнение Карибского кризиса с нынешним противостоянием США и их союзников с Россией. Экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк писал в соцсетях, что реакция Москвы на расширение НАТО на восток напоминает реакцию американской верхушки, узнавшей о ядерных ракетах на Кубе. "Но тогда руководителям стран удалось договориться. Сейчас же Вашингтон не намерен предлагать разумного решения конфликта, а Москва просто вынуждена предпринимать шаги по защите своих интересов, чтобы ее существование не оказалось под угрозой", — писал Блэк.

Эксперт признает, что Североатлантический альянс рано или поздно разместил бы свою инфраструктуру на Украине, включая ядерное оружие, которое оказалось бы буквально на российской границе. Собственно, Москва, начав специальную военную операцию, исходила из тех же предпосылок, что и советское правительство в начале 1970-х, — пойти на эскалацию ради деэскалации. Иными словами, резко повысить ставки, чтобы у противника пропало желание играть.

Шестьдесят лет назад Москва пыталась договариваться. Протестовала против американских ракет в Турции, передавала западным постам ноты, возмущалась в ООН. Вот только Вашингтон, привыкший действовать с позиции силы, это не очень-то впечатлило. США сели за стол переговоров, только когда у их границ развернули советские ядерные ракеты.

Американский эсминец "Барри" и советский турбоход "Металлург Аносов" в период Карибского кризиса Источник изображения: © AP Photo / Pool

А в XXI веке Кремль неоднократно на различных международных площадках высказывался о недопустимости расширения НАТО и попыток изолировать Россию. Разумеется, никто не слушал. В конце прошлого года Москва передала в Вашингтон и Брюссель требования, касающиеся мировой системы безопасности, однако и на них не обратили особого внимания.

На Москву посмотрели всерьез лишь 24 февраля. Однако в этот раз, по заявлениям Кремля, Вашингтон за стол переговоров садиться не спешит.

Мир на десятилетия

Несмотря на очевидные исторические аналогии, различий между Карибским кризисом и нынешней ситуацией больше. Во-первых, в 70-х годах прошлого века не было интернета и соцсетей, информация передавалась гораздо медленнее. Противники не имели возможности вести информационную войну с таким же размахом, как сегодня.

Во-вторых, в современном мире полномасштабный ядерный конфликт менее вероятен, чем во второй половине ХХ века. Как не раз отмечал Владимир Путин, в такой войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

В-третьих, по словам экспертов, у Кремля сегодня крайне мало рычагов влияния на Белый дом — гораздо меньше, чем было у Советского Союза. Как и технических возможностей.

Наконец, отмечают аналитики, Россия куда более плотно встроена в международную экономическую систему, чем СССР. Из-за этого провалился сценарий полной изоляции, отмечает обозреватель Financial Times Эдвард Люс.

Тем не менее Вашингтон и союзники пока не намерены сбавлять обороты — на днях президент Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в три миллиарда долларов.

"Продолжение вооруженного противостояния разрушительно для Украины, и ответственность за последствия будут нести страны Запада, — заявил в интервью газете Die Welt американский историк и философ Ноам Хомский. — В любом кризисе есть два варианта развития событий: дипломатический и недипломатический. Если пойти по второму пути, будут лишь дальнейшая кровь и жертвы".

В то же время, по его мнению, переговоры — если доводить их до конца — способны обеспечить мир на годы вперед. Если не на десятилетия.

Андрей Коц