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Военное обозрение

Генштаб ВСУ заявил о якобы применении российскими войсками ЗРС С-300 для уничтожения наземных объектов Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска продолжают нанесение ударов высокоточными ракетами по военной инфраструктуре Украины, не стала исключением и эта ночь. О многочисленных прилетах сообщают украинские интернет-ресурсы, в частности Николаева и Одессы. Однако из-за введенного запрета на какую-либо публикацию сведений, которые могут "повредить" ВСУ, все сообщения ограничиваются только констатацией факта "прилета" и объявления воздушной тревоги. Даже публикаций заретушированного видео и фото стало значительно меньше.

Согласно информации из украинских пабликов, в Николаеве за ночь прогремело несколько взрывов, по-видимому, наши продолжают уничтожать выявленные пункты временной дислокации резервов ВСУ, которые планировалось перебросить на линию фронта. Подтверждает это и Генштаб ВСУ, заявивший о более 10 ракетных и 24 авиационных ударов, нанесенных российскими войсками за сутки.

При этом в Киеве продолжают утверждать, что у России заканчиваются высокоточные ракеты и поэтому российские войска якобы для ударов по Украине используют "устаревшие зенитные ракеты" ЗРС С-300. Причем это отражается в официальных сводках Генштаба ВСУ. Вот пример из сегодняшней утренней сводки:

Из-за нехватки высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не долетела до цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них непригодны к применению

Между тем зенитные ракеты от комплексов С-300 действительно иногда падают на головы украинцев, но только не из-за того, что их якобы применяет Россия, а совсем наоборот. Все дело в том, что стоящие на вооружении ВСУ ЗРС С-300 давно уже устарели, а срок хранения ракет превышен в два или три раза. Часть применяемых ракет украинских комплексов из-за старости не в состоянии поразить цель и падают на землю, после чего их выдают за последствия "обстрела русских". Это уже не первый раз, когда звучат подобные обвинения, рассчитанные на ничего не понимающих в военном деле гражданских.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-300
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