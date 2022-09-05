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ТАСС

На Сахалине подразделения ВВО уничтожили десант условного противника

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Военнослужащие во время учений на острове Сахалин. На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанс
Военнослужащие во время учений на острове Сахалин. На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота, 2021 год.
Источник изображения: Сергей Русанов/РИА "Новости"

По данным Минобороны РФ, всего в эпизоде командно-штабных учений было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники

ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ /Сахалинская область/, 4 сентября. / ТАСС/. Подразделения Восточного военного округа в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" уничтожили высадившийся на побережье Сахалине десант условного противника, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

"На полигоне Успеновский в рамках учения "Восток-2022" состоялся розыгрыш практических действий подразделений армейского корпуса Восточного военного округа по обороне заданного района и уничтожению высадившегося на остров десанта условного противника", - рассказали в ведомстве.

По замыслу эпизода, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался скрыто высадить тактический десанта на остров Сахалин. Подразделения ПВО армейского корпуса ВВО обнаружили цели, обозначающие дроны противника, и уничтожили их из ПЗРК "Игла" и зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска".

Затем инженеры ВВО вынудили условного противника развернуться в боевые порядки на невыгодном рубеже и выполнили дистанционное минирование на основном узле дорог. В то же время мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны бронированной, автомобильной и специальной техники противника.

"Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника", - уточнили в военном ведомстве.

В конце эпизода отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие. Личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники. Всего в эпизоде было задействовано более 600 человек личного состава и свыше 90 единиц военной техники.

СКШУ "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. 

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