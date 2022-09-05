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ТАСС

Разработчик назвал число дронов-камикадзе, которые можно разместить на "Маркере"

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«Маркер»
«Маркер».
Источник изображения: РИА Новости

На платформе находится 16 квадрокоптеров, которые используются для борьбы с беспилотниками

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Робототехническая платформа "Маркер" сможет нести до 16 квадрокоптеров-камикадзе для противодействия беспилотникам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе одного из разработчиков системы - НПО "Андроидная техника".

"Противодействие БЛА дронами комплекса "Маркер". Штатно на платформе размещается до 16 квадрокоптеров в боксах по четыре штуки", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в НПО, эти беспилотники могут применяться как средство тарана беспилотника-нарушителя.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем. 

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