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ТАСС

В NASA заявили, что сроки программы Artemis не изменились из-за отмены запуска ракеты SLS

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Впервые с 1972 года в рамках программы «Артемида» (Artemis) люди снова высадятся на поверхность Луны
Впервые с 1972 года в рамках программы «Артемида» (Artemis) люди снова высадятся на поверхность Луны.
Источник изображения: vokrugsveta.ua

Миссия Artemis-2 состоится в 2024 году, а Artemis-3 - в 2025 году, сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Сроки программы высадки астронавтов на Луне Artemis не поменялись, несмотря на перенос запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к естественному спутнику Земли. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Ранее старт ракеты-носителя пришлось вновь перенести из-за проблем с заправкой топлива.

"Мы по-прежнему планируем Artemis-2 в 2024 году, а Artemis-3 - в 2025 году", - сказал Нельсон, отвечая на вопрос о сроках программы.

Запуск SLS с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида был запланирован в субботу на 14:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск). Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю. В понедельник полет также отложили по причине утечки водорода при заправке.

Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1. На борту Orion будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов. 

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