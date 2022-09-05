Войти
ИноСМИ

F-14 против МиГ-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад

286
0
0
Работа военной авиабазы в Воронежской области
Работа военной авиабазы в Воронежской области.
Источник изображения: © РИА Новости Леся Полякова

F-14 против МиГ-25: эти два тяжеловеса времен холодной войны впервые сошлись в бою 40 лет назад

В 1980-е годы советские высотные истребители-перехватчики МиГ-25 не раз сталкивались в воздушном пространстве со своими "коллегами" из США F-14. Автор американского журнала Military Watch Magazine попытался разобраться, кто вышел победителем из этой серии схваток.

В 1982 году первое воздушное сражение между легендарными тяжелыми истребителями-перехватчиками холодной войны ознаменовало начало новой эры в тактической боевой авиации. Этому событию предшествовали многолетние амбициозные программы в США и СССР. Тяжеловесы с боевой взлетной массой свыше 20 тонн и по сей день остаются бесспорными лидерами по своим возможностям в воздухе — и, как правило, значительно превосходят свои легкие аналоги по дальности полета, радарам, огневой мощи и летным характеристикам. В то время только тяжелые истребители были доступны лишь СССР и США. Французская программа Mirage 4000 потерпела неудачу, однако с той поры к России и США присоединился Китай, а в 2010-х даже стал лидером в этой области.

Первым в новую весовую категорию вошел СССР со своим перехватчиком третьего поколения с высокими характеристиками МиГ-25 (По классификации НАТО: Foxbat или "Летучая лисица"), который впервые поднялся в воздух в 1964 году и вступил в строй в 1970 году. Самолет оказался практически неуязвимым для мощнейших западных средств ПВО того времени, что неоднократно демонстрировалось в боях. Пожалуй, наиболее заметной демонстрацией в начале 1970-х стали полеты МиГ-25 над удерживаемой Израилем территорией с советского объекта в Египте. Даже при том, что ВВС Израиля были оснащены мощнейшими на тот момент истребителями НАТО F-4E Phantom и ракетами "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, они не представляли серьезной угрозы самолету, летящему в глубоком тылу.

В ответ разведданные о разработке МиГ-25 США улучшили заданные характеристики перспективного на тот момент истребителя четвертого поколения F-15 Eagle. Как и МиГ-25, F-15 был тяжеловесом, и, даже уступая ему в скорости и ракетном оснащении, разрабатывался для прямого воздушного боя. F-15 и МиГ-25 принадлежали разным поколениям, однако во многом оказались очень схожи. В 1980-х и начале 1990-х годов они не раз вступали друг с другом в бой, а в последнем столкновении над Ираком МиГ нейтрализовал Eagle без потерь.

В годы холодной войны F-15 считался лучшим истребителем ВВС Запада, однако разработанный для ВМС США более мощный F-14 Tomcat оставался непревзойденным — особенно по загоризонтным возможностям. И если F-15 противостояли МиГ-25 с большим трудом, то ВВС Ирана приобрели F-14 в начале 1970-х как раз за возможность надежно поражать передовые советские самолеты. Хотя к концу холодной войны МиГ-25 потерял свой престиж в вооруженных силах СССР и уступал по эффективности в воздушном бою тяжеловесам четвертого поколения МиГ-31 и Су-27, он и F-14 оказались мощнейшими истребителями-перехватчиками двух сверхдержав из шедших на экспорт. Оба участвовали в Ирано-Иракской войне, причем пилоты иранских F-14, которые активно применялись против иракских истребителей и бомбардировщиков, своими опаснейшими противниками называли именно именно МиГи. Эти два самолета и по сей день остаются самыми тяжелыми из экспортных истребителей-перехватчиков за всю историю.

Первое столкновение F-14 и МиГ-25 произошло 15 февраля 1982 года. МиГ имел значительное преимущество в скорости и высоте и нес ракеты Р-40 со значительно большей 100-килограммовой боеголовкой, тогда как F-14 мог похвастаться более мощным набором датчиков, гораздо бóльшей дальностью действия и гораздо более высокой маневренностью. Ракета F-14 AIM-54 также обладала преимуществом активного радиолокационного наведения по принципу "выстрелил и забыл" (большинство истребителей вооружение с аналогичной функцией получило лишь в 1990-е). И если МиГ-25 и F-15 в воздухе сражались на равных, то F-14 советский истребитель значительно уступал — прежде всего из-за несоответствия датчиков и вооружения.

Однако Ирано-Иракская война доказала, что сухому счету не бывать: первое же столкновение закончилось вничью. Ракета МиГ-25 Р-40 поразила и повредила иранский F-14, но не смогла его сбить, тогда как ракета F-14 AIM-54 нанесла противнику сопоставимый урон. Это был далеко не последний бой между двумя самолетами: сообщается, что Ирак впоследствии приобрел специализированный МиГ-25БМ для радиоэлектронной атаки с противорадиационными ракетами, который доказал свою способность как уклоняться от F-14, так и поражать ключевую инфраструктуру в глубоком тылу Ирана. И МиГ-25, и F-14 сбили по несколько истребителей других классов, но "личный" счет между ними таков: 1 Tomcat против 1-2 Мигов. При этом борьба велась против небольшого парка МиГ-25, а подготовка иракских пилотов вызывала сомнения. Таким образом, возникли серьезные вопросы, насколько успешно дорогостоящие иранские F-14 показали бы себя против гораздо более боеспособных МиГ-25 СССР, для противодействия которым и приобретались.

МиГ-25 был снят с производства в 1985 году и окончательно выведен из состава ВВС России в 2013 году. Срок службы F-14 в ВМС США оказался немного короче: последние были списаны в 2006 году. При этом основным недостатком обеих самолетов оказались чрезвычайно высокие эксплуатационные затраты. В составе ВВС России на смену МиГ-25 пришел МиГ-31БМ/БСМ, хотя прямой замены варианту для радиоэлектронной борьбы пока не нашлось. У F-14 же прямого аналога в ВМС США не оказалось — в первую очередь из-за сокращения бюджета, а его ракета AIM-54 по-прежнему превосходит по дальности весь остальной арсенал США. В настоящее время разрабатывается тяжеловесный преемник Tomcat с возможностями шестого поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Ирак
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
F-15
МиГ-25
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
ЯО
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники