F-14 против МиГ-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад

F-14 против МиГ-25: эти два тяжеловеса времен холодной войны впервые сошлись в бою 40 лет назад

В 1980-е годы советские высотные истребители-перехватчики МиГ-25 не раз сталкивались в воздушном пространстве со своими "коллегами" из США F-14. Автор американского журнала Military Watch Magazine попытался разобраться, кто вышел победителем из этой серии схваток.

В 1982 году первое воздушное сражение между легендарными тяжелыми истребителями-перехватчиками холодной войны ознаменовало начало новой эры в тактической боевой авиации. Этому событию предшествовали многолетние амбициозные программы в США и СССР. Тяжеловесы с боевой взлетной массой свыше 20 тонн и по сей день остаются бесспорными лидерами по своим возможностям в воздухе — и, как правило, значительно превосходят свои легкие аналоги по дальности полета, радарам, огневой мощи и летным характеристикам. В то время только тяжелые истребители были доступны лишь СССР и США. Французская программа Mirage 4000 потерпела неудачу, однако с той поры к России и США присоединился Китай, а в 2010-х даже стал лидером в этой области.

Первым в новую весовую категорию вошел СССР со своим перехватчиком третьего поколения с высокими характеристиками МиГ-25 (По классификации НАТО: Foxbat или "Летучая лисица"), который впервые поднялся в воздух в 1964 году и вступил в строй в 1970 году. Самолет оказался практически неуязвимым для мощнейших западных средств ПВО того времени, что неоднократно демонстрировалось в боях. Пожалуй, наиболее заметной демонстрацией в начале 1970-х стали полеты МиГ-25 над удерживаемой Израилем территорией с советского объекта в Египте. Даже при том, что ВВС Израиля были оснащены мощнейшими на тот момент истребителями НАТО F-4E Phantom и ракетами "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, они не представляли серьезной угрозы самолету, летящему в глубоком тылу.

В ответ разведданные о разработке МиГ-25 США улучшили заданные характеристики перспективного на тот момент истребителя четвертого поколения F-15 Eagle. Как и МиГ-25, F-15 был тяжеловесом, и, даже уступая ему в скорости и ракетном оснащении, разрабатывался для прямого воздушного боя. F-15 и МиГ-25 принадлежали разным поколениям, однако во многом оказались очень схожи. В 1980-х и начале 1990-х годов они не раз вступали друг с другом в бой, а в последнем столкновении над Ираком МиГ нейтрализовал Eagle без потерь.

В годы холодной войны F-15 считался лучшим истребителем ВВС Запада, однако разработанный для ВМС США более мощный F-14 Tomcat оставался непревзойденным — особенно по загоризонтным возможностям. И если F-15 противостояли МиГ-25 с большим трудом, то ВВС Ирана приобрели F-14 в начале 1970-х как раз за возможность надежно поражать передовые советские самолеты. Хотя к концу холодной войны МиГ-25 потерял свой престиж в вооруженных силах СССР и уступал по эффективности в воздушном бою тяжеловесам четвертого поколения МиГ-31 и Су-27, он и F-14 оказались мощнейшими истребителями-перехватчиками двух сверхдержав из шедших на экспорт. Оба участвовали в Ирано-Иракской войне, причем пилоты иранских F-14, которые активно применялись против иракских истребителей и бомбардировщиков, своими опаснейшими противниками называли именно именно МиГи. Эти два самолета и по сей день остаются самыми тяжелыми из экспортных истребителей-перехватчиков за всю историю.

Первое столкновение F-14 и МиГ-25 произошло 15 февраля 1982 года. МиГ имел значительное преимущество в скорости и высоте и нес ракеты Р-40 со значительно большей 100-килограммовой боеголовкой, тогда как F-14 мог похвастаться более мощным набором датчиков, гораздо бóльшей дальностью действия и гораздо более высокой маневренностью. Ракета F-14 AIM-54 также обладала преимуществом активного радиолокационного наведения по принципу "выстрелил и забыл" (большинство истребителей вооружение с аналогичной функцией получило лишь в 1990-е). И если МиГ-25 и F-15 в воздухе сражались на равных, то F-14 советский истребитель значительно уступал — прежде всего из-за несоответствия датчиков и вооружения.

Однако Ирано-Иракская война доказала, что сухому счету не бывать: первое же столкновение закончилось вничью. Ракета МиГ-25 Р-40 поразила и повредила иранский F-14, но не смогла его сбить, тогда как ракета F-14 AIM-54 нанесла противнику сопоставимый урон. Это был далеко не последний бой между двумя самолетами: сообщается, что Ирак впоследствии приобрел специализированный МиГ-25БМ для радиоэлектронной атаки с противорадиационными ракетами, который доказал свою способность как уклоняться от F-14, так и поражать ключевую инфраструктуру в глубоком тылу Ирана. И МиГ-25, и F-14 сбили по несколько истребителей других классов, но "личный" счет между ними таков: 1 Tomcat против 1-2 Мигов. При этом борьба велась против небольшого парка МиГ-25, а подготовка иракских пилотов вызывала сомнения. Таким образом, возникли серьезные вопросы, насколько успешно дорогостоящие иранские F-14 показали бы себя против гораздо более боеспособных МиГ-25 СССР, для противодействия которым и приобретались.

МиГ-25 был снят с производства в 1985 году и окончательно выведен из состава ВВС России в 2013 году. Срок службы F-14 в ВМС США оказался немного короче: последние были списаны в 2006 году. При этом основным недостатком обеих самолетов оказались чрезвычайно высокие эксплуатационные затраты. В составе ВВС России на смену МиГ-25 пришел МиГ-31БМ/БСМ, хотя прямой замены варианту для радиоэлектронной борьбы пока не нашлось. У F-14 же прямого аналога в ВМС США не оказалось — в первую очередь из-за сокращения бюджета, а его ракета AIM-54 по-прежнему превосходит по дальности весь остальной арсенал США. В настоящее время разрабатывается тяжеловесный преемник Tomcat с возможностями шестого поколения.