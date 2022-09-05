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Известия.ru

Иностранные военные провели техобслуживание на учениях «Восток-2022»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие подразделений иностранных воинских контингентов в рамках подготовки к совместным практическим действиям на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае провели техническое обслуживание вверенного вооружения и боевой военной техники в ходе учений «Восток-2022». Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Министерство обороны РФ.


Танкисты и механики-водители боевых машин проверили состояние основных узлов боевых машин, погрузили боекомплекты и зарядили комплексы штатного вооружения.

По данным ведомства, подразделения вооруженных сил государств-партнеров, кроме Народно-освободительной армии Китая, выполняют совместные задачи на российской военной технике.

Отмечается, что российские военнослужащие передали своим иностранным коллегам танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, стрелковое вооружение и боеприпасы для участия в совместных практических действиях.

Как уточнили в Минобороны, иностранные военнослужащие по достоинству оценили технические характеристики и удобство эксплуатации образцов российской боевой техники.

Накануне сообщалось, что боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая провели артиллерийские стрельбы по надводным целям в Японском море в рамках учений «Восток-2022».

По сценарию учений, служащие в составе российско-китайского отряда столкнулись с группой кораблей условного противника и вступили в бой. В качестве «врага» использовались десантные суда Тихоокеанского флота (ТОФ). Для поражения обозначенных целей применяли универсальные артиллерийские установки.


В этот же день в Минобороны сообщили, что экипажи авиации Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство в рамках учений. На оперативные аэродромы в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Чукотском автономном округе были направлены истребители Су-35С, Су-30СМ и МиГ-31 для отработки маневров противовоздушной обороны.

28 августа стало известно, что учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября текущего года. Будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в восточном регионе. Подчеркивается, что действия в рамках учений носят оборонительный характер.

В учениях будут задействованы воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. В общей сложности в СКШУ «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих. Также планируется использовать 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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