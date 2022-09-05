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ТАСС

В NASA сообщили об отсутствии планов запуска ракеты SLS к Луне до 6 сентября

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Источник изображения: Joel Kowsky/NASA via AP

Ее старт несколько раз переносили из-за проблем с заправкой топлива

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не намерено предпринимать до 6 сентября новых попыток запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне. Об этом заявил в субботу на брифинге глава директората развития исследовательских систем NASA Джим Фри. Ранее старт ракеты-носителя пришлось вновь перенести из-за проблем с заправкой топлива.

"[Нынешний] период запуска определенно не рассматривается. Мы не будем проводить запуск до окончания нынешнего периода, который заканчивается во вторник (6 сентября - прим. ТАСС)", - сказал Фри. Глава агентства Билл Нельсон также подчеркнул, что запуск не будет осуществлен, пока специалисты не сочтут это верным решением.

В понедельник полет также был отложен по причине утечки водорода при заправке. По словам руководителя программы полетов Artemis Майкла Сарафина, на этот раз утечка была масштабнее. "Специалисты пытались трижды устранить проблему, и каждый раз мы констатировали большую утечку", - отметил он. Сарафин заявил, что на следующей неделе алгоритм дальнейших действий станет яснее.

Запуск SLS с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида был запланирован в субботу на 14:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск). Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю.

Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1. На борту Orion будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. 

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