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bmpd.livejournal.com

Новые танки Т-90М идут в войска

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Оригинал взят у коллеги altyn73 в Новые танки Т-90М идут в войска

Недавно в сети появился снимок железнодорожного эшелона с танками Т-90М и Т-80БВ. На танках видны эмблемы и номера 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии (1-я танковая Армия , Западный военный округ).

Сегодня [3 августа] в сообщении на телеграм-канале Лик войны опубликован видеоролик (18+), демонстрирующий, как российский танк Т-90М тащит трофейный гусеничный БТР YPR-765 украинской армии. Закадровый голос сообщает, что танк Т-90М из состава танкового батальона 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии (58-я Армия, Южный военный округ).

Ранее новые танки Т-90М получили танковый батальон 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии, отдельный танковый батальон 27-й мотострелковой бригады, учебные части Казанского танкового училища и 333-го Центра боевой подготовки.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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