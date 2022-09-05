Оригинал взят у коллеги altyn73 в Новые танки Т-90М идут в войска

Недавно в сети появился снимок железнодорожного эшелона с танками Т-90М и Т-80БВ. На танках видны эмблемы и номера 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии (1-я танковая Армия , Западный военный округ).

Сегодня [3 августа] в сообщении на телеграм-канале Лик войны опубликован видеоролик (18+), демонстрирующий, как российский танк Т-90М тащит трофейный гусеничный БТР YPR-765 украинской армии. Закадровый голос сообщает, что танк Т-90М из состава танкового батальона 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии (58-я Армия, Южный военный округ).

Ранее новые танки Т-90М получили танковый батальон 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии, отдельный танковый батальон 27-й мотострелковой бригады, учебные части Казанского танкового училища и 333-го Центра боевой подготовки.