Глава ЕКА поддержал решение NASA перенести запуск миссии к Луне

Как отметил Йозеф Ашбахер, "безопасность превыше всего"

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер поддержал решение перенести запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за неисправности при заправке топлива.

"Это верное решение, потому что безопасность превыше всего", - написал Ашбахер в своем Twitter в субботу, комментируя решение Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенести пуск в рамках миссии Artemis 1. Он добавил, что "эта ситуация напоминает всем, насколько сложен космос".

Решение вызвано утечкой жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Попытки устранить неисправности оказались безрезультатными, сообщили в NASA.

Запуск был запланирован с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида на 14:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск). Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю. В понедельник запуск также не состоялся из-за утечки водорода при заправке.