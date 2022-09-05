Войти
ТАСС

Глава ЕКА поддержал решение NASA перенести запуск миссии к Луне

246
0
0
Йозеф Ашбахер
Йозеф Ашбахер.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского космического агентства

Как отметил Йозеф Ашбахер, "безопасность превыше всего"

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер поддержал решение перенести запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за неисправности при заправке топлива.

"Это верное решение, потому что безопасность превыше всего", - написал Ашбахер в своем Twitter в субботу, комментируя решение Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенести пуск в рамках миссии Artemis 1. Он добавил, что "эта ситуация напоминает всем, насколько сложен космос".

Решение вызвано утечкой жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Попытки устранить неисправности оказались безрезультатными, сообщили в NASA.

Запуск был запланирован с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида на 14:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск). Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю. В понедельник запуск также не состоялся из-за утечки водорода при заправке. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
SLS
Луна
Похожие новости
03.06.2021
NASA определилось со сроками пилотируемой миссии к Луне. Они ожидаемо «сдвинулись вправо»
26.03.2020
Ракеты, спутники, телескопы: как коронавирус бьет по космосу
30.12.2019
От Фёдора до скороварки: главные итоги мировой космонавтики
24.07.2019
В США завершили сборку модуля для пилотируемого космического корабля Orion
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
28.09.2017
Россия примет участие в проекте по созданию международной окололунной станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники