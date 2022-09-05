NASA перенесло запуск ракеты SLS к Луне из-за неисправности при заправке топлива

Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложили в субботу запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за неисправности при заправке топлива. Об этом говорится в заявлении NASA.

"Около 11:17 (18:17 мск - прим. ТАСС) было решено отказаться от попытки запуска миссии Artemis 1. Специалисты столкнулись с проблемой утечки жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Многочисленные усилия по устранению неисправности в области утечки <...> не решили проблему. Инженеры собирают дополнительные данные", - отметили в управлении.

NASA осуществляет удаление жидкого водорода и кислорода из баков ракеты-носителя. Запуск был запланирован с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида на 14:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск). Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю. В понедельник запуск также не состоялся из-за утечки водорода при заправке.

Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1. На борту Orion в рамках тестового полета будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.