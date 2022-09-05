Войти
ТАСС

NASA перенесло запуск ракеты SLS к Луне из-за неисправности при заправке топлива

254
0
0
Источник изображения: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложили в субботу запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за неисправности при заправке топлива. Об этом говорится в заявлении NASA.

"Около 11:17 (18:17 мск - прим. ТАСС) было решено отказаться от попытки запуска миссии Artemis 1. Специалисты столкнулись с проблемой утечки жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Многочисленные усилия по устранению неисправности в области утечки <...> не решили проблему. Инженеры собирают дополнительные данные", - отметили в управлении.

NASA осуществляет удаление жидкого водорода и кислорода из баков ракеты-носителя. Запуск был запланирован с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида на 14:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск). Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю. В понедельник запуск также не состоялся из-за утечки водорода при заправке.

Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1. На борту Orion в рамках тестового полета будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Марс
ЯО
Похожие новости
05.09.2022
В NASA заявили, что сроки программы Artemis не изменились из-за отмены запуска ракеты SLS
05.09.2022
В NASA сообщили об отсутствии планов запуска ракеты SLS к Луне до 6 сентября
15.02.2021
Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой
14.04.2020
NASA раскрыло подробности программы по освоению Луны
08.04.2020
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники