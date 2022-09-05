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ТАСС

Новая попытка запуска ракеты SLS к Луне может состояться в октябре

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Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида
Администратор NASA Билл Нельсон, в прошлом — астронавт США. Совершил один космический полет на шаттле STS-61C; инженер, сенатор США от штата Флорида.
Источник изображения: NASA, Bill Ingalls

Как сообщил глава NASA Билл Нельсон, такой вариант рассматривается

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне может состояться в середине октября. Об этом заявил в субботу глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Ранее в субботу специалисты NASA отложили запуск ракеты из-за проблем с заправкой топливом ракеты-носителя.

"Команда управления миссии [Artemis 1] встречается сегодня, они рассмотрят это, рассмотрят вопрос о том, есть ли по-прежнему возможность [запуска] сейчас. <...> Если они решат, что это тот момент, то будет запуск в октябре, - сказал Нельсон. - В октябре, хотя окно запуска открывается рано, я предположу, что это более вероятно в середине месяца. Потому что в первую неделю октября [3 октября] у нас запланирован международный экипаж. В рамках миссии Crew-5 экипаж из четырех человек, среди которых два международных участника, отправится на МКС".

Запуск SLS был запланирован в субботу с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида на 14:17 по времени Восточного побережья США (21:17 мск). Корабль должен был совершить несколько витков вокруг Луны и вернуться на Землю. В понедельник запуск также не состоялся из-за утечки водорода при заправке.

Инженеры NASA с апреля 2021 года осуществляли сборку ракеты, которая будет запущена в рамках лунной миссии Artemis 1. На борту Orion в рамках тестового полета будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. 

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