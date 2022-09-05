"Ядерный" главк Минобороны России отметит 75-летие

В его состав входят Служба специального контроля и полигон на Новой Земле

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. 12-е Главное управление Министерства обороны России, занимающееся хранением и обслуживанием ядерных боеприпасов, отмечает в воскресенье 75 лет со дня создания. В его состав также входят Служба специального контроля (ССК), следящая за ядерными испытаниями в других странах, и ядерный полигон на Новой Земле.

В беседе с ТАСС начальник главка генерал-лейтенант Игорь Колесников рассказал о работе Международной системы мониторинга (МСМ) ядерных испытаний и особенностях функционирования ССК. "Сейчас в состав МСМ входят 321 станция - 170 сейсмических, 80 радионуклидных, 60 инфразвуковых, 11 гидроакустических станций и 16 радионуклидных лабораторий", - сообщил он. По его словам, объекты МСМ расположены в 90 странах мира и предназначены для регистрирования признаков ядерного взрыва под землей, в море и воздухе.

Колесников также отмечал, что Россия 24 сентября 1996 года подписала, а 27 мая 2000 года ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он является одним из важнейших элементов международно-правовой системы безопасности и важным звеном в цепи механизмов нераспространения ядерного оружия странами, им владеющими. Контроль за соблюдением договора осуществляется с помощью МСМ.

По его словам, российская часть МСМ - один из самых больших ее сегментов - будет состоять из 32 объектов. "В зону ответственности РФ входит один из самых больших сегментов МСМ - второй по количеству создаваемых станций. Он будет состоять из 32 объектов. На сегодня введено в эксплуатацию 30 российских станций", - отметил Колесников, добавив, что строительство двух оставшихся объектов планируется завершить в текущем году и окончательно ввести в строй российский сегмент МСМ.

Генерал Колесников напомнил, что в 2004 году Минобороны РФ назначено национальным органом, контролирующим выполнение условий договора. В рамках Минобороны эти функции возложены на ССК.

По его словам, специалисты ССК МО РФ не только принимают участие в реализации проекта МСМ, но и регулярно привлекаются к деятельности в составе рабочих групп Подготовительной комиссии о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний при обсуждении вопросов создания объектов МСМ, разработки и совершенствования оперативных руководств, подготовки обслуживающего персонала объектов.

"Задачи по обнаружению ядерных взрывов ССК МО РФ решает во взаимодействии с госкорпорацией "Росатом" и Российской академией наук, - рассказал Колесников. - Основные направления взаимодействия - совершенствование технического, методического и программного обеспечения, организация проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научно-практических конференций".

В интервью "Красной Звезде" генерал ранее напомнил, что в СССР было проведено 715 ядерных испытаний, которые явились одной из главных основ создания ядерного щита страны. Последний взрыв ядерного заряда на Семипалатинском полигоне прогремел 19 октября 1989 года, а на Новоземельском - 24 октября 1990 года. "Несмотря на это, у специалистов "ядерного" главка сегодня работы меньше не стало. Мы поддерживаем в боеготовом состоянии имеющиеся на вооружении "изделия", - сказал он.

"В настоящее время надежность и безопасность российского ядерного арсенала сомнений не вызывает, - отмечал Колесников в интервью газете. - Что касается модернизации уже имеющихся боеприпасов, то в условиях запрещения ядерных испытаний речь может идти только о совершенствовании компонентов, не затрагивающих конструкцию ядерных зарядов".

Говоря о роли Новоземельского полигона в современных условиях, генерал в интервью "Красной звезде" сказал: "Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств, что может привести к нарастанию конфликтного потенциала в регионе. В этой связи на полигоне проводятся испытания обычных вооружений и военной техники для подтверждения их характеристик в высоких северных широтах".