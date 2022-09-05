Американцы согласились, что это Россия истощает финансы США, а не наоборот

Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.

Джо Байден запрашивает еще 13,7 миллиардов долларов на помощь Украине. Прежний пакет в 40 миллиардов уже кончается

Американские читатели с сарказмом и гневом встретили новость о запросе Байденом еще 13,7 миллиардов долларов на помощь Украине. "А мы знаем, куда реально идут эти сумасшедшие деньги?", "Украина – черная дыра". Итог подвел один читатель: "Это не мы истощаем Россию, а она истощает нас!".

Президент Джо Байден хочет потратить еще 13,7 миллиардов долларов на помощь Украине, поскольку его огромный фонд для подкупа этой страны, уже одобренный Конгрессом в начале этого года, иссякает.

По сообщению Associated Press со ссылкой на анонимные источники, запрос Байдена к Конгрессу является частью общего пакета экстренных расходов американского бюджета на сумму 47,1 миллиарда долларов, направленных на борьбу с коронавирусом и обезьяньей оспой.

Байден уже потратил примерно три четверти из 40 миллиардов долларов, утвержденных Конгрессом в мае, сообщили чиновники администрации агентству Associated Press, и хочет потратить еще 13,7 миллиарда долларов.

Дополнительные средства пойдут не только на вооружения и разведывательное обеспечение, но и на "прямую бюджетную поддержку Украины", отмечается в материале.

Используя уже выделенные 40 миллиардов долларов, Байден продолжает объявлять о новых многомиллиардных пакетах для финансирования поставок Украине оружия и боеприпасов, зенитно-ракетных систем, технологий борьбы с дронами и беспилотников.

В День независимости Украины Байден объявил о пакете помощи Украине на три миллиарда долларов, чтобы дать понять России и остальному миру, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать независимость Киева от России.

"Народ Украины, все наши защитники высоко ценят непоколебимую поддержку Америки, — написал Зеленский в социальных сетях, поблагодарив Байдена за поддержку. — Вместе мы победим!"

Согласно сообщениям, с момента вступления в должность президента Байден потратил также 13,5 млрд долларов на помощь Украине в области безопасности.

Автор: Чарли Спиринг (Charlie Spiering)

Комментарии читателей Breitbart

Marcus Trumpus

Нет уж! Хватит — значит хватит! А когда украинцы начнут возвращать все прежние полученные миллиарды?

DickDeplorable

Вы ничего не понимаете... Это кровавые деньги! Сонный Джо швыряет их на Украину для того, чтобы заткнуть рот Зеленскому и его клике.

Ведь они ЗНАЮТ ВСЕ о "Большом Дяде" и его сыночке!

Joseph Renna (Joe)

А мы знаем, куда реально идут эти сумасшедшие деньги?

Wolf Predator

Конечно знаем. На оффшорные счета Байдена!

🇺🇸 *JB *🇺🇸

Да, прямо в карманы Брандона и его клики!

Gary Schelvan

Деньги вышвыриваются куда угодно, куда только захотят эти грязные коррумпированные ублюдки.

Куда угодно, только не на реальную помощь американскому народу!

A447

А ведь сенатор Рэнд Пол пытался требовать какого-то надзора и наблюдения за тем, как именно и где эти миллиарды и миллиарды налоговых долларов будут тратится после отправки Украине.

Но его требование было отвергнуто демократами.

The End is Nigh!

Джо Байден — это дурак, пляшущий на извергающемся вулкане!

Sir TuberKopf

Никаких больше денег этому сонному Джо!

Ellie

Украина — прекрасная стиральная машина для отмывания денег, которые текут в карманы наших "Больших парней" и их прихлебателей!

logic101

Новые поставки денег на Украину. У Хантера Байдена кончились бабки на проституток и кокаин!

James 7

Это не Путин начал украинский военный конфликт. Его начал Сорос и его марионетки!

Ritchie Valee

Всю эту кашу заварил Билл Клинтон еще много лет назад, когда пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток в обмен на признание Россией границ Украины. Всего несколько лет спустя в НАТО были приняты Румыния, Польша и Венгрия, а совсем недавно НАТО предприняла шаги в отношении Украины, чтобы приблизить альянс к границам России. Это преднамеренная провокация, которая еще более осложняется тем фактом, что многие страны, подписавшие Североатлантический договор, энергетически зависимы от России.

А ведь в 2014 году Барак Обама и Джо Байден ободряли Путина, когда сидели, сложа руки, и смотрели, как Путин аннексирует Украину и Крым.

Все это говорит о том, что если бы я был на месте Путина, я бы расширился до границы с НАТО, прежде чем позволил бы НАТО расшириться до своих границ, проникнув и подчинив себе самую коррумпированную страну в регионе... Украину. Если Путин возьмет Украину, то будет граничить с ПЯТЬЮ странами НАТО. Не знаю, чего еще ожидал мир?

capt planit

Отлично сказано, Ritchie Valee! То, о чем вы говорите как-то не очень известно широкой публике.

Ведь когда пала Берлинская стена, правительство России подписало соглашение о том, что страны НАТО никогда не приблизятся к порогу России. Как и в случае "Кубинского ракетного кризиса", большинство правительств в мире не хотят, чтобы чужие войска или ракеты находились слишком близко к их границам.

audinos

Этих денег с лихвой хватило бы, чтобы наконец построить Южную стену и защитить нас от толп озверелых мексиканских и карибских нелегалов.

Триллионы, которые демократы потратили впустую менее чем за два года своей власти, могли бы быть использованы для лечения рака, строительства автомобилей, лучше защищенных от аварий, полного восстановления нашей образовательной системы ... Вместо этого они идут в карманы коррумпированных олигархов за границей и групп с особыми интересами, получающих сотни миллиардов долларов. Или в дурацкие фонды "зеленой энергии", которые и привели нас к надвигающейся глобальной депрессии.

PaulRevery

Уверен, что больше половины тех вооружений, которые мы поставили Украине, окажутся на мировых "черных" рынках оружия.

primary focus

Джо Байден так накачал оружием Афганистан и Украину, что остается только ужасаться, сколько он выбросит его на Тайвань в случае китайского вторжения. И ведь все впустую!

KimberlyRB

Гигантская распродажа вооружений под эгидой Сумасшедшего Джо!

Посмотрите на наши фантастические условия. Никакой предоплаты! Никаких процентов! Никакого возврата денег!

Распродажа со склада запасов всех прошлых лет!

Мы в проигрыше, зато вы в выигрыше! Мы предложим вам такие условия, которые вам никто не предложит!

Иначе я не был бы Сумасшедшим Джо!

Iam

Конфликт на Украине вызывает глобальную экономическую нестабильность, инфляцию, голод, смерть, разрушения. Джо Байден хочет продлить это только для того, чтобы продлить свое глупое правление.

Зеленский должен заткнуться со своими жалкими эгоистичными амбициями, уступить территории Владу и согласиться не вступать в НАТО, тем самым положив конец этому конфликту.

У Америки НЕТ интересов в этом конфликте. Американцы НЕ должны страдать только потому, что Джо Байден и Зеленский ведут себя так глупо.

Peppapigfan

Этот конфликт начал Зеленский и явно проиграл. Я не могу винить Путина за желание взять самую коррумпированную из всех наций в мире и превратить ее во что-то немного лучшее.

Pale Writer

53 миллиарда денег американских налогоплательщиков выброшены только на то, чтобы притвориться. будто мы помогаем Украине.

Украине — этой стране, которая не является нашим союзником, которая никогда не была нашим союзником и которая никогда не будет наши союзником.

Этими американскими деньгами "Сонный Джо" всего лишь защищает богатства своего сынка Хантера. Почему все американцы должны страдать из-за этого?

pinkypup

Украина это Россия. США нечего совать свой нос в этот конфликт. Просто банда приспешников Байдена решила отмыть себе много долларов, отправив их на Украину.

А эти деньги американских налогоплательщиков должны оставаться в Америке!

Pale Writer

Украина может быть чем угодно: Украиной, или Россией, или даже Марсом.

Но Украина — это НЕ Америка.

И гадостно использовать американские идеалы для того, чтобы незаконно отправлять огромное количество украденных налоговых долларов дельцам "Синдиката" на Украине для получения отката. Это неправильная политика США.

Getwithit

Украинцы никогда не вернут нам эти деньги. Американские налогоплательщики будут в постоянном проигрыше, пока мы не осушим это демократическое болото. Их политика разорвет нашу страну, черт возьми, мы уже разорены. А что же будет, если на нас свалится еще одна война вдобавок к этой? Мы и так полностью облажались!

wldtrv

Миллиарды? Да скоро дело с Украиной пойдет о триллионах!

Пять лет назад Украина была названа страной с самым высоким уровнем коррупции в мире. И ведь сынок Хантер Байден был там в дерьме по уши.

И теперь мы посылаем этой стране наши миллиарды?!

Какие же они дураки, эти демократы!

Jay Campbell

Я думал, что это Америка пыталась истощить Россию в финансовом отношении.

А получается-то наоборот!