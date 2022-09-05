На Западе нашли новый регион, в котором нужно бояться Россию

Как Россия может довести конфликт до такой степени, что он выйдет за пределы Украины

США и их союзники должны признать, что Россия представляет угрозу Индо-Тихоокеанскому региону, считает автор статьи в Asia Times. Больше всего он обеспокоен потенциальным военным вмешательством России в ситуацию на Тайване.

Сет Кропси (Seth Cropsey)

Спустя шесть месяцев можно уже c относительной уверенностью спрогнозировать, как будет обостряться конфликт на Украине. Однако западные наблюдатели могут ошибаться с направлением эскалации.

Россия демонстрирует возможности создать проблемы Западу в Индо-Тихоокеанском регионе. И США с союзниками должны быть начеку, чтобы сдержать российскую горизонтальную эскалацию конфликта за пределы Украины и заставить Москву перенаправить ресурсы с наземной войны.

Несмотря на царившее до конфликта беспокойство, операция на Украине не переросла в войну великих держав. Россия периодически наносит удары по украинским населённым пунктам, Запад предъявляет претензии, а Кремль жалуется на украинские удары по Крыму. При этом ни Москва, ни Запад, ни Киев не переступают красных линий: не было ни ударов по территории НАТО, ни по территории России с помощью оружия дальнего действия.

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Те возможные варианты эскалации, которыми Запад был озабочен до начала конфликта, теперь не так актуальны. Но есть и другие ее направления с выходом за пределы Европы, и именно на них должны сосредоточиться США в своем планировании. Россия даёт понять, что может оказать давление на поддерживаемую США коалицию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Начиная с 24 февраля становилось ясно, что у США есть серьёзные проблемы с пониманием стратегии России. Её оценивали как крупную сухопутную державу, которая может за несколько недель завладеть позициями НАТО в Прибалтике и на Украине. Кроме того, к её экономическим возможностям отнеслись несерьёзно.

Но конфликт показал, что оба представления о России не совсем верны. Её военная мощь ослаблена, но она использовала свои экономические возможности, усугубив инфляционный кризис на Западе и подорвав его моральный дух.

Время покажет, сможет ли Россия в экономическом плане протянуть дольше, чем Запад. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, пока в западных СМИ говорят о тяжёлом экономическом положении Европы, экономика России близка к коллапсу и пока не потерпела крах лишь благодаря организаторским способностям технократов в финансово-экономической сфере.

Несмотря на это, Россия хотя бы пытается создать у противников впечатление, что она ещё долго будет оставаться сильной, и делает ставку на так называемую стратегию "сырьевой войны", чтобы подавить волю Запада.

Морская угроза

Однако Запад недооценивает российскую военно-морскую мощь.

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Российский ВМФ понёс меньше боевых потерь, чем любой другой инструмент жёсткой силы. К тому же до конфликта Россия вложила значительные средства в модернизацию и укрепление флота, восстановила оборону вокруг Кольского полуострова и улучшила ее в Охотском море.

Учитывая ущерб, нанесенный российским сухопутным войскам, и растущую потребность в ресурсах для операций на Украине, ВМФ остаётся наиболее пригодным инструментом для расширения влияния силовым методом. Кремль, конечно, может оказать давление на Европу. Но по мере приближения даты вступления Швеции и Финляндии в НАТО, атака на крайнем севере становится менее целесообразной, а Калининград всё больше подвергается угрозе.

Возможности России в Тихом океане обширны. И хоть они более ограничены, чем у Европы, российский военно-морской флот представляет собой значительную силу, насчитывающую около 40 с лишним надводных кораблей и почти два десятка подводных лодок.

Некоторые силы могут быть в плохом состоянии, но Россия продемонстрировала способность развернуть значительную их часть.

Сближение России и Китая

Непосредственно перед операцией на Украине ВМФ провёл учения с ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В июне Тихоокеанский флот России задействовал около 40 военных кораблей в масштабных противолодочных учениях. А на прошлой неделе 14 российских военных кораблей проследовали в сторону Японского моря, вероятно, в рамках подготовки к ежегодным крупным учениям "Восток–2022", которые проходят в этом году в Восточном военном округе.

Россия признаёт, что проигрывает НАТО в Европе, но у неё есть возможности в Индо-Тихоокеанском регионе. Американские военно-морские силы по численности превосходят российские, но, как и их союзники, они заняты Китаем.

НОАК провёл серию военных учений в Тайваньском проливе после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем больше уйдёт на него военных ресурсов США и их союзников, что может ослабить их позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Россия вряд ли нападёт на США напрямую в Азии. Но она может по-разному проявлять силу, а это может отвлечь внимание США. Ее подводные лодки могут опять начать патрулировать береговую линию США, как это уже было в холодную войну. Москва может использовать возможности средств радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить или подавать ложные сигналы, или же изматывать американские силы другими способами. Она также может следить за американскими и японскими военными кораблями или заходить в территориальные воды Японии.

Но больше всего беспокоит вмешательство России на Тайвань. Силы по обе стороны пролива почти равны. Это не значит, что Китай быстро завоюет Тайвань, просто США больше не смогут контролировать эскалацию в случае войны в регионе. Даже ограниченное сотрудничество между Москвой и Пекином, например, появление российских подлодок в Филиппинском море или кораблей, из-за которых Япония окажется под давлением, может сместить баланс сил в пользу Китая.

США должны признать, на что способна Россия, и задуматься над её намерениями. Возможности российского Тихоокеанского флота и участившиеся учения с Китаем указывают на то, что давление в регионе может усилиться по мере затягивания конфликта на Украине.

Разделяй и сдерживай

Однако, как ни парадоксально, активность России в Индо-Тихоокеанском регионе даёт США возможность разделить ресурсы и подорвать ее боевую мощь на Украине без единого удара.

Как уже было сказано, Охотское море — один из двух стратегических бастионов, обороняемых морских зон России, в которой подводные лодки с баллистическими ракетами могут оставаться вне досягаемости врага и при этом выполнять задачи по сдерживанию.

Москва направляет основную часть подлодок, оснащённых баллистическими ракетами, на Северный флот, но как минимум четыре или пять — как и со всеми российскими военно-морскими ресурсами, цифры разнятся — находятся в составе Тихоокеанского флота.

Серия крупных противолодочных учений с участием американских и японских военных кораблей и подлодок при поддержке авиации может поставить под угрозу укрепления в Охотском море.

Вашингтон мог бы даже задействовать в этих учениях одну из своих экспедиционных ударных групп, имитируя десантные атаки на российские позиции на Сахалине и Курильских островах. Так США продемонстрируют способность оказывать давление на российские средства второго ядерного удара. Это заставит Россию перебросить военные силы на Дальний Восток и уменьшит её боевую мощь на Украине.

Угроза укреплениям с советскими подлодками, оснащёнными баллистическими ракетами, которые считались защищёнными, помогла отвлечь Москву в последние годы холодной войны. Это могло бы сработать и сейчас. Мы должны быть готовы к российской горизонтальной эскалации за пределами Европы.

Сет Кропси — основатель и президент Йорктаунского института. Экс-офицер ВМС США и бывший помощник замминистра ВМС США.