Белый дом надеется на одобрение Конгрессом помощи Киеву на $11,7 млрд

Как сообщили в Вашингтоне, часть этих средств будет потрачена на оружие и системы вооружения, часть пойдет на прямую финансовую помощь

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Белый дом рассчитывает, что Конгресс США одобрит запрос на выделение $11,7 млрд для финансовой помощи Украине. Об этом заявил в субботу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Если мы получим поддержку от Конгресса, а мы, конечно же, надеемся, что мы ее получим, часть этих средств позволит нам продлить помощь в сфере безопасности, которую мы уже предоставляем Украине, до конца этого года, - сказал он. - Та помощь, которая уже была выделена, использована на 75%, ее хватит лишь до конца фискального года, это месяц или два, мы бы хотели иметь резерв".

По словам Кирби, часть этих средств будет потрачена на оружие и системы вооружения, часть пойдет на прямую финансовую помощь, которая "позволит украинскому правительству финансировать свои аварийно-спасательные службы".

"Еще часть пойдет на другие цели развития. Мы продолжим тесно сотрудничать с Конгрессом, чтобы посмотреть, сможем ли мы получить одобрение на наш дополнительный запрос", - добавил он.

В пятницу пресс-служба Белого дома сообщала, что администрация президента Джо Байдена намерена запросить у Конгресса $11,7 млрд на вооружения и помощь для Украины.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.

Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.