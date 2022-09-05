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Газета.ru

Запорожская АЭС больше не подает электроэнергию на подконтрольные Украине территории

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Власти Энергодара заявили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории

Технический сбой в работе Запорожской АЭС привел к тому, что территории, подконтрольные Киеву, больше не получают электричество с этой станции. Власти объясняют это тем, что из-за очередного обстрела были повреждены две линии электропередачи. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

На территории, подконтрольные Украине, больше не поступает электроэнергия с Запорожской АЭС. Электроснабжение было приостановлено из-за технических трудностей, сообщает в своем Telegram-канале администрация Энергодара.

"Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях. Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется", - говорится в посте.

Уточняется, что "5-й и 6-й энергоблоки в рабочем состоянии", суммарная мощность составляет 900-1000 мВТ, "радиационный фон в норме".

Telegram-канал Shot со ссылкой на главу местной администрации Владимира Рогова сообщил о трёх прилётах в 400 метрах восточнее ЗАЭС и одном между вторым и третьим энергоблоками станции. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд. Работают два энергоблока, критических повреждений нет, радиационный фон в норме. ЗАЭС функционирует нормально.

Участились случаи обстрелов со стороны ВСУ Запорожской АЭС и Энергодара из тяжелого оружия. При этом, по данным Минобороны, украинские военные пытаются захватить станцию. Например, 2 сентября ведомство сообщило об очередной такой попытке.

"Около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа Сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", - говорится в сводке министерства.

Четыре Су-30 и два вертолета Ка-52 ВКС России уничтожили 20 катеров и лодок. Остальные успели развернуться и уплыть в сторону украинского берега.

В Минобороны утверждают, что после этого российские военные ударили по побережью в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка. В результате удара убиты 47 служащих ВСУ, 10 из них - иностранные наемники, еще 23 человека ранены.

1 сентября, когда миссия Международного агентства по атомной энергии направлялась на Запорожскую АЭС, украинские войска попытались высадить десант у ЗАЭС со стороны водохранилища. Кроме того, миссия несколько часов пробыла на пограничном пункте, пытаясь заехать на подконтрольную России территорию.

В итоге представители МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси добрались до точки назначения. Гросси заявил, что состояние сооружений вызывает беспокойство, особенно на фоне все более активных боевых действий в ее районе.

Гросси пообщался с жителями Энергодара, которые отдали ему обращение с требованием остановить украинские провокации в отношении атомной станции.

Представители международного агентства пробудут на месте до 5 сентября. Но двух сотрудников агентства планируется оставить на постоянной основе.

На самой станции, как сообщает российская сторона, тихо и спокойно. "Обстановка на атомной станции и в Энергодаре спокойная. Новых обстрелов не было", - сказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.


Ангелина Мильченко

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