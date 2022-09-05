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РИА Новости

Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ

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Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Источник изображения: © AP Photo / DHA

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - заявил Кириллов.

По его словам, заинтересованность Украины в поставках беспилотников, оснащенных техническими средствами доставки и применения биологического оружия, вызывает особую обеспокоенность. Он задается вопросом, с какой целью Украина заинтересована в приобретении подобных средств.

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