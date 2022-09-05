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ТАСС

Поисковые группы Тихоокеанского флота провели поиск подводных лодок в ходе учений "Восток"

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Дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (б/н "53 черный"). Первый полет после ремонта
Дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (б/н "53 черный"). Первый полет после ремонта.
Источник изображения: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

В Минобороны сообщили, что в ходе них в составе двух КПУГ были задействованы четыре малых противолодочных корабля, а также пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации ТОФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Корабельная поисковая группа Тихоокеанского флота (ТОФ) провела поиск субмарин условного противника во время стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022". Об этом в субботу сообщило Минобороны РФ.

"В ходе стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" корабельная поисковая ударная группа (КПУГ) Тихоокеанского флота, завершив развертывание в назначенном районе Охотского моря, приступила к выполнению задач по поиску подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе проведения учения в составе двух КПУГ были задействованы четыре малых противолодочных корабля, а также пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации ТОФ. Самолеты Ту-142МЗ осуществили поисковые действия подводных лодок условного противника с последующей передачей целеуказания корабельным поисковым ударным группам, после чего противолодочные корабли классифицировали подводную цель как субмарину условного противника и произвели бомбометание реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000.

"Стрельбы были проведены в морском полигоне боевой подготовки в акватории Охотского моря", - дополнили в Минобороны РФ.

СКШУ "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учений совместные действия с войсками (силами) ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

В СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 кораблей, катеров и судов обеспечения. 

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