Минобороны РФ обратило внимание на разработку в США дронов для применения биооружия

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов отметил, что агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. США разработали и запатентовали технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в преддверии консультативного совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия напомнил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Имеется информация о разработке и патентовании в США технических средств доставки и применения биологического оружия на основе БПЛА. Так, агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе", - сказал он на брифинге по вопросу предстоящего консультативного совещания, которое пройдет 5-9 сентября в Швейцарии.

По его словам, в описании к патенту указано, что с помощью этого устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США.

Кириллов напомнил, что в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. "Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен", - заключил генерал.

Кроме того, Кириллов обратил внимание на обнародованный ранее российскими военными факт заинтересованности Украины в поставках беспилотных аппаратов с возможностью распыления аэрозолей. "В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Bayraktar от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - сказал генерал. Он подчеркнул, что при дальности полета БПЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации.

"В этой связи возникает вопрос: с какой целью США осуществляли разработку и патентование технических средств доставки биологического оружия и чем обусловлена заинтересованность Украины в приобретении подобных технических средств?" - сказал Кириллов.