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РИА Новости

Запад субъективно трактует положения КБТО, заявило Минобороны

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Отсутствие четких проверочных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Особую озабоченность, наряду с кураторством Пентагона над биологическим исследованиями, вызывает тот факт, что с 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы по верификации КБТО. Это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.

С 2016 года – момента начала реализации украинских проектов UP Соединенные Штаты и Украина сознательно умалчивают о них в ежегодной отчетности по выполнению Конвенции в рамках мер укрепления доверия, несмотря на их явную военно-биологическую направленность, добавил генерал.

"В документах не отражено финансирование украинских лабораторий американским военным ведомством. Подобная скрытность, а также засекречивание чувствительной информации – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона", - отметил Кириллов.

Россия последовательно принимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки КБТО, подчеркнул он.

Предложенные рядом стран меры по укреплению Конвенции, в частности инициатива Франции о добровольных посещениях биолабораторий, при всей привлекательности, не обеспечивают всеобъемлющий контроль за их деятельностью, добавил Кириллов.

"Отсутствие четких верификационных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов, позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать положения КБТО. Хотел бы напомнить об игнорировании коллективным Западом так называемого "принципа десяти". В соответствии с этим принципом решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказывается всего одним государством", - сказал генерал,

По словам Кириллова, наглядным примером является площадка Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), "где решение о наделении организации атрибутивными полномочиями было принято с подачи США вопреки мнению большинства стран".

"Подобный механизм позволяет "фабриковать" нужные доказательства и назначать виновных по своему усмотрению, что уже было неоднократно реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии", - подытожил генерал.

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