Россия представит факты нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"По инициативе Российской Федерации на предстоящей неделе состоится совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) по вопросу несоблюдения США и Украиной обязательств по указанному международному договору. В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения нарушения ими статей I и IV Конвенции", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.

"Мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение Конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера", - добавил генерал.

Во-первых, в настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий, отметил Кириллов. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира, добавил генерал.

"При этом их деятельность сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для конкретного региона инфекционных заболеваний", - сказал Кириллов.

Так, с 2010 года на приграничных с Украиной территориях Российской Федерацией фиксируется рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков, отметил генерал.

Россия как ответственный участник КБТО в полной мере осознает весь спектр угроз, связанных с возможными последствиями ее нарушения при проведении работ в украинских биолабораториях, добавил Кириллов.

"Нам стали известны сведения о финансируемых США биологических исследованиях на территории Украины. Приказ министерства здравоохранения Украины от 24 февраля 2022 года об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов усилил наши опасения о возможном нарушении требований статей I и IV КБТО в ходе проводимых по заказу Пентагона работ. Полученные материалы послужили основанием для проведения Российской Федерацией расследования биологической деятельности США на территории Украины", - сказал генерал.

По словам Кириллова, исследования в украинских биолабораториях выполнялись в соответствии с соглашением "О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия" от 2005 года между военным ведомством США и минздравом Украины.

Общие расходы США на биологические программы на Украине превысили 250 миллионов долларов, а координацию работ осуществляло управление по снижению угрозы минобороны США (DTRA), исследования проводились в условиях секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям, отметил генерал.