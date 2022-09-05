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РИА Новости

В Минобороны призвали пересмотреть подходы к расследованию биоинцидентов

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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил в субботу о необходимости пересмотреть на площадке Совета безопасности ООН подходы к принятию решений при расследовании химических и биологических инцидентов.

"Считаем, что назрела необходимость пересмотреть на площадке Совета Безопасности ООН подходы к принятию решений при расследовании химических и биологических инцидентов", - сказал Кириллов.

По его словам, после невыполненных обещаний коллективного Запада о нераспространении НАТО на Восток, Россия не вправе верить на слово заверениям США о мирном характере проводимых Пентагоном биологических исследований.

Начальник войск РХБЗ уточнил, что РФ неоднократно обращалась на различных международных площадках к США и Украине с просьбой разъяснить, почему на территории Украины проводились исследования по заказу Пентагона, а их тематика не соответствовала актуальным проблемам здравоохранения Украины, а также что скрывали американцы, проводя эти работы в условиях секретности и ограничения доступа украинских специалистов к информации и помещениям.

Кроме того, по его словам, с территории Украины осуществлялся вывоз штаммов патогенных микроорганизмов – потенциальных агентов биологического оружия и биоматериалов украинских граждан без четкого декларированных целей. Также умалчивались факты сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии КБТО, а США с 2001 года блокируют разработку ее проверочного механизма, рассказал Кириллов.

"Чем так обеспокоены официальные лица США, включая заместителя Госсекретаря Викторию Нуланд, говоря о возможности перехода результатов деятельности министерства обороны США на Украине и находящихся материалов в биолабораториях под контроль российских специалистов?" - добавил он.

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