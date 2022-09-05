США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых запатентованы в США, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.

"Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен", - заявил он.