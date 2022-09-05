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ТАСС

МО РФ: США передают гражданским компаниям функции заказчика военно-биологических программ

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Знак биологической опасности
Знак биологической опасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Как заявили в российском ведомстве, Вашингтон меняет тактику проведения исследований в подконтрольных Пентагону биолабораториях

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. США меняют тактику проведения исследований в подконтрольных Пентагону биолабораториях, чтобы вывести из-под удара Управление Минобороны США по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA). Об этом сообщил в субботу начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В настоящее время мы наблюдаем изменение тактики американской администрации в попытке вывести из-под удара указанное управление [DTRA], деятельность которого стала предметом международного разбирательства", - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, в Центрально-Азиатском регионе функции заказчика военно-биологических программ переданы гражданским профильным организациям, их работа будет контролироваться службой ВМС США, которая является наиболее закрытой структурой.

Кириллов напомнил, что общие расходы США на биологические программы на Украине превысили 250 млн долларов. А координацию работ осуществляло Управление Минобороны США по сокращению военной угрозы. Все исследования проходили секретно, доступ украинских специалистов к информации и помещениям был ограничен.

Исследования, отметил начальник войск РХБЗ, проходили в соответствии с соглашением, подписанным Пентагоном и Минздравом Украины в 2005 году. Опасения РФ по поводу возможных нарушений требований статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия со стороны США и Украины усилились после приказа Министерства здравоохранения Украины от 24 февраля 2022 года об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов.

"Полученные материалы послужили основанием для проведения Российской Федерацией расследования биологической деятельности США на территории Украины", - добавил Кириллов. 

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