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Военное обозрение

Главком ВСУ заявил об ударах БПЛА Bayraktar по военной технике РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный является преданным «фанатом» турецких беспилотников, поэтому пристально следит за их участием в боевых операциях. Так, сегодня главком ВСУ сообщил об ударах сделанных в Турции украинских БПЛА Bayraktar по военной технике РФ.

Данную информацию он разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежащая экстремистской организации Meta).

Залужный утверждает, что за последние три дня украинские военные с помощью двух турецких дронов ликвидировали восемь российских танков Т-72, одну самоходную артустановку «Акация», одну боевую машину пехоты и гаубицу. Помимо этого, по словам генерала, «Байрактары» повредили пять танков ВС РФ и одну БМП.

Примечательно, что на всю технику Залужный предоставил смету в долларах США. Танк он оценил в три миллиона, самоходку – в 1,6 миллиона. БМП по генеральским расценкам стоит 600 тысяч долларов, а гаубица – 300. Залужному даже удалось как-то рассчитать стоимость ущерба в результате нанесения «Байрактарами» повреждений технике РФ. Он считает, что его сумма составляет 1,85 миллиона американских долларов.

Достоверность приведенных данные о потерях российских войск вызывают большие сомнения, ведь два дрона могли наделать столько бед, вероятнее всего, лишь при полном отсутствии в зоне их действия сил противовоздушной обороны союзных войск.

Источник изображения: topwar.ru

Но сам бухгалтерский подход генерала вызывает интерес. Жаль, что он также не составил подобную «смету» потерь ВСУ на юге Украины, а там есть что посчитать. Согласно сегодняшней сводке Минобороны РФ, украинские военные лишились в течение суток на Николаевско-криворожском направлении 23 танков, 27 БМП и 14 единиц прочей бронетехники.

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2С3 Акация
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