Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал угрозы Зеленского захватить Крым бессмысленными

По словам политика, вопрос Крыма будет решен со временем

Обещание Зеленского вернуть Крым в состав Украины военным путем - это бред, уверен бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его мнению, вопрос Крыма может быть решен со временем, "возможно, не за 99 лет", как это было с Гонконгом.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил в интервью испанской газета ABC, что у Киева не получится вернуть Крым при помощи боевых действий:

"Идея о том, что президент [Украины Владимир] Зеленский сможет получить Крым военным путем, - это бред".

Так он прокомментировал обращение Зеленского к гражданам Украины, в котором тот пообещал вернуть контроль над территориями Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, а также акваторией Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива.

По мнению Шредера, вопрос Крыма рано или поздно будет решен.

«Это вопрос, который может быть решен со временем, возможно, не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но он может быть решен перед лицом следующего поколения", - отметил он.

Немецкий политик напомнил, что Крымский полуостров оказался в составе УССР благодаря личному решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

"И сделал он это, потому что думал, что СССР проживет столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так", - добавил Шредер.

Ранее в интервью изданию Stern он назвал идею Зеленского вернуть Крым силой "абсурдной". "Кто всерьез верит, что российский президент может когда-либо снова отдать Крым?" - сказал экс-канцлер.

«За исключением татарского меньшинства, этот регион является русским», - заявил Шредер.

Россия и Шредер

У Герхарда Шредера тесные связи с Россией. С 2017 по 2022 год он был председателем Совета директоров компании «Роснефть». Кроме того, экс-канцлер стал иностранным членом Российской академии наук и почетным доктором наук Санкт-Петербургского университета. Помимо этого, Шредер также является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG.

3 августа стало известно, что Шредер встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным. "Да, действительно, Шредер был в Москве недавно, и, действительно, он имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И, конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается", - приводило РИА "Новости" слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

В частности, Путин рассказал Шредеру, что санкции против России привели к сокращению поставок газа в Европу со 167 до 30 млн кубических метров в сутки.

Сам Шредер после беседы с российским президентом заявил, что конфликт на Украине можно разрешить путем переговоров.

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», - подчеркнул экс-канцлер в интервью n-tv.

Из-за контактов с "Газпромом" и российским президентом у Шредера ранее возникли проблемы - его хотели выгнать из партии, но арбитражная комиссия партии отклонила ходатайство.

По мнению многих сопартийцев Шредера, экс-канцлер недостаточно сильно дистанцировался от РФ после начала СВО на Украине.

Шредер в ответ на критику отмечал, что Россия готова пойти на контакт с украинской стороной для разрешения боевых действий на территории Украины - но Брюссель, а также Берлин и Париж не прилагают усилий для налаживания контакта.

"Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье?", - подчеркнул он.

Что касается "тесных контактов" с Кремлем, Шредер исключил вероятность какого-либо "разрыва" отношений.

Ангелина Мильченко