Около 20 боевых самолётов и вертолётов ВВС Китая задействованы в учении "Восток-2022"

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Порядка 20 китайских летательных аппаратов участвуют в совместных с Россией учениях в рамках СКШУ "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Винтокрылые машины ВВС НОАК на учении представлены боевыми вертолетами Z-10 и Z-19, также задействованы китайские многоцелевые истребители четвертого поколения J-10", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, всего к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022" привлечено около 20 летательных аппаратов ВВС Китая.

Экипажи боевых самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС НОАК отрабатывают совместные действия по авиационному прикрытию группировки сил и нанесению ракетно-бомбовых ударов на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае, сказали в Минобороны РФ.