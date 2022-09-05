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Интерфакс-АВН

Около 20 боевых самолётов и вертолётов ВВС Китая задействованы в учении "Восток-2022"

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Пилоты ВВС НОАК
Пилоты ВВС НОАК.
Источник изображения: Sina Military

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Порядка 20 китайских летательных аппаратов участвуют в совместных с Россией учениях в рамках СКШУ "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Винтокрылые машины ВВС НОАК на учении представлены боевыми вертолетами Z-10 и Z-19, также задействованы китайские многоцелевые истребители четвертого поколения J-10", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, всего к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022" привлечено около 20 летательных аппаратов ВВС Китая.

Экипажи боевых самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС НОАК отрабатывают совместные действия по авиационному прикрытию группировки сил и нанесению ракетно-бомбовых ударов на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае, сказали в Минобороны РФ.

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Китай
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Z-10
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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