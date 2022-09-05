Польский генерал: Каждый танковый батальон сегодня на вес золота

Источник изображения: topwar.ru

Польша передала Украине почти все боеспособные бронемашины, в том числе советские танки Т-72, и теперь намерена усилить танковую группировку иностранной техникой. В ближайшее время в польскую армию поступит первая партия американских Abrams M1A2 SEPv3 из 250 общего количества по контракту. Варшава также намерена приобрести 1000 южнокорейских К2 и все еще рассчитывает на немецкие Leopard. О том, как идет подготовка экипажей к освоению новой техники, планах модернизации бронетанковой группировки армии в интервью Defence24 рассказал Инспектор Сухопутных войск Польши генерал-майор Мацей Яблонски.

По словам генерала, в настоящее время на полигоне в Бидруско начала работу Академия Abrams, в которой идет подготовка польских солдат к освоению и эксплуатации американских танков. Место выбрано по рекомендации польско-американских экспертов, которые рассматривали несколько полигонов, но именно этот оказался наиболее подходящим для проведения тренировок.

Процесс обучения будущих танкистов проходит точно так же, как в Форт-Худе, где дислоцируется 1-я кавалерийская дивизия, в которую входят первые две бригады армии США, оснащенные теми же танками Абрамс. В настоящее время американский производитель предоставил для этих целей Польше 28 тренировочных машин Abrams.

Помимо обучения экипажей, идет подготовка слаженной работы командования и взаимодействия танковых подразделений с учетом использования техники на разных платформах. При этом делается упор на то, чтобы в техническом плане интеграция всех процессов взаимодействия была построена на 90% на польском оборудовании. Одновременно идет модернизация инфраструктуры 18-й механизированной дивизии, на вооружение которой поступят Abrams: строятся гаражи, создается рембаза, имитационный центр и пункт управления.

Яблонски рассказал, что в польской армии планируется создать два самостоятельных механизированных подразделения, решающих разные тактические задачи. Тяжелые танки Abrams поступят в 18-ю дивизию, которая должна противостоять мощным ударам и перехватывать инициативу на поле боя. Более маневренные К2 поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии. В ее задачи будет входить оперативное реагирование, ведение оборонительных действий в сложных полевых условиях.

По словам польского генерала, каждый танковый батальон сегодня на вес золота.

Для поддержки танковых подразделений Польша планирует закупить другую бронетехнику. В частности, бронированные корейские автомобили AS-21 Redback. Основная задача, по словам генерала, состоит в том, чтобы вся закупаемая техника полностью соответствовала стандартам НАТО и могла взаимодействовать между собой.

Отвечая на вопрос журналиста, зачем нужно столь масштабное перевооружение польской армии, генерал сообщил:

Россия готова к достижению политических целей путем проведения полномасштабной военной агрессии, это вызывает необходимость повышения оперативных возможностей для обеспечения безопасности нашего государства, нашего народа. Я говорю это также в контексте поддержки воюющей Украины нашей военной техникой, что, на мой взгляд, целесообразно и необходимо для уменьшения опасности для Польши.

Польский генерал не ушел от ответа и на самый, пожалуй, сложный вопрос, касающийся наличия необходимых военных кадров, чтобы управлять столь разными по модификации боевыми машинами. Пока больших успехов в этом направлении нет. Так, для освоения корейских К2 в этом году обучение в Южной Корее пройдут только 30 польских специалистов. А вот от вопроса, хватит ли денег в военном бюджете Польши, который и так постоянно растет, на многолетнее обслуживание и содержание такого количества боевых машин, Яблонски искусно ушел.

А ведь еще предстоит найти деньги на закупку и последующее содержание американских истребителей F-16 и F-35, создание эшелонированной системы ПРО на базе пусковых установок Patriot — все это также в планах модернизации польской армии.

В завершение интервью польский генерал не стал скрывать истинные причины столь мощной модернизации армии, в первую очередь усиления сухопутных войск бронетехникой. По его словам, бронетехника нужна для того, чтобы усилить потенциал, «который создается на Украине», что даст возможность в будущем «подготовить такие меры, которые позволят вернуть утраченные территории».

Лишь бы хватило денег на закупку и содержание такого количества дорогостоящей иностранной техники. Разве что Германия согласится выплатить Варшаве требуемые репарации в размере 1,3 трлн евро. Что очень маловероятно.