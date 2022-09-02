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Богатство человечества: сколько всего и у кого больше

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Сегодня в мире насчитывается около 150 видов различных валют. Больше всего евро, долларов, юаней, фунтов, франков и йен – их доля в общем обороте около 70%. Если все осязаемые деньги на планете разделить на количество жителей (а их уже более 8 млрд), на каждого человека выйдет около 10000 долларов. При этом 80% денежной массы владеет пятая часть самых богатых людей. А сколько всего в мире денег, попробовали разобраться эксперты финансового портала Smartzaim.kz.

Что считать деньгами

В первую очередь деньги – это банкноты и монеты, выпущенные в разных странах. Если считать в долларах, то наличных в обращении во всём мире около 5 трлн, причём только бумажных долларовых банкнот – 1,74 трлн.

Но кроме денег, которые можно взять в руки, есть и другие виды активов, имеющие денежный эквивалент. К ним относят:

  1. Средства на банковских депозитах, расчётных счетах предпринимателей и юрлиц. Такие деньги могут физически находиться, например, в банковском хранилище, но иногда они представлены в «виртуальной» форме – банк может их инвестировать, но вернуть клиенту при первом требовании.
  2. Государственные облигации, акции и другие ценные бумаги. У них есть конкретная цена покупки – та, которую платит инвестор. Кроме того, ценные бумаги «обеспечены» деньгами – продав их, владелец всегда может получить доход. Сложность в том, что у таких активов часто нет фиксированной цены – они могут дорожать или дешеветь, иногда на десятки процентов всего за несколько дней.
  3. Средства на кредитных и дебетовых картах, виртуальных кошельках. Это тоже деньги, которые можно быстро превратить в наличность.
  4. Векселя, платёжные чеки, криптовалюта, драгметаллы и др. Все эти активы фактически имеют свою цену.

Объём денежной массы – нефиксированный показатель, он постоянно меняется в разных странах. В 2021 году в лидеры по увеличению количества денег в стране вышел Китай – наличных на руках у населения стало больше на 1,1 трлн юаней (всего 9,65 трлн юаней).

Сколько денег в мире

Если попытаться оценить стоимость каждого типа актива, получаем:

  • наличных в виде банкнот и монет у людей на Земле около 5 трлн долларов;
  • акции во всём мире оцениваются в сумму примерно 74 трлн долларов;
  • криптовалюты до того, как рынок недавно обвалился, стоили более 1 трлн долларов (рыночная капитализация только биткоина до наступления «криптозимы» оценивалась в 414 млрд долларов);
  • деньги на счетах, вкладах, в гособлигациях – ещё около 76 трлн долларов;
  • золото – на сегодняшний день в мире добыто, по данным WGC, почти 198 тонн, что оценивается в сумму 12,55 трлн долларов;
  • серебро занимает намного меньшую долю в объёме ценных металлов, общие запасы оцениваются в 17 млрд долларов;
  • до 1200 трлн долларов может доходить стоимость инвестиций в деривативы.

Получается, что примерная сумма всех денег и того, что к ним относится, составляет 1 300 000 000 000 000 долларов.

Кстати, в эту сумму вполне можно включить коммерческую недвижимость, заёмные средства – кредиты, займы наличными, а также госдолг разных стран и капитализацию компаний. Одна только Apple оценивается в рекордные 616 млрд долларов.

Как распределяются деньги

К сожалению многих, очень неравномерно. Крупнейший финансовый конгломерат из Швейцарии Credit Suisse приводит такие данные:

  • 3,8 миллиарда человек владеют только 1% всех денег мира;
  • также 1% принадлежит 26 наиболее богатых людей планеты по версии Forbes.

Кроме богатых людей есть и богатые страны, где каждый житель «имеет» больше денег. В 2022 году государствами-богачами признаны:

  • Катар – в среднем одному человеку, если опираться на уровень внутреннего валового продукта, принадлежит 138,9 тыс. долларов;
  • Люксембург – 101,2 тыс. долларов;
  • Швейцария – 85,7 тыс. долларов;
  • Ирландия – 79,6 тыс. долларов;
  • ОАЭ – 67,1 тыс. долларов;
  • Сингапур – 58 тыс. долларов.

Апрельский рейтинг Forbes в этом году впервые возглавил Илон Маск – его состояние оценивается в 219 млрд долларов, в то время как многолетний лидер списка, владелец Amazon Джефф Безос, сместился на второе место со своими 171 млрд долларов.

Кстати, доля капитала в руках миллиардеров и миллионеров значительно отличается в разных странах. Например, в России 83% денег владеют 10% наиболее богатых людей. В США же 10% самых богатых американцев принадлежат только 76% капитала. В то же время граждан США среди миллионеров больше всего – 18,6 млн человек, в то время как в Китае, например, всего – 4,4 млн человек, особенно, если учитывать численность жителей в КНР.

Назвать точную сумму, которая отразит мировой объём денежной массы, практически невозможно. Если как-то можно посчитать наличность и деньги на картах и вкладах, то понять, сколько стоят ценные бумаги, криптовалюта, золото, и во сколько будут оцениваться через, например, месяц, практически невозможно.

  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Ирландия
Катар
Китай
Люксембург
ОАЭ
Россия
Сингапуp
США
Швейцария
Персоны
Илон Маск
Проекты
Блокчейн
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