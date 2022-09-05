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РИА Новости

Путин отметил вклад Ижорского машиностроения в укрепление мощи армии

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Паулин

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил значимый вклад Ижорского машиностроения в укрепление боевой мощи российской армии и флота, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 300-летием Ижорского машиностроения – одного из старейших промышленных производств в России. Вы по праву можете гордиться историей своих предприятий, которые всегда надёжно стояли на страже национальной безопасности страны, внесли значимый вклад в развитие и укрепление боевой мощи нашей Армии и Флота", - говорится в тексте телеграммы.

Добавляется, что в годы Великой Отечественной войны ветераны Ижорского машиностроения производили передовые образцы бронетехники, а легендарный добровольческий Ижорский батальон защищал Ленинград от врага.

"Сегодня Ижорские заводы – крупный производственный, высокотехнологичный комплекс, флагман российского тяжёлого машиностроения, выпускающий оборудование для атомной энергетики и нефтехимического комплекса. Работники предприятий берегут и продолжают замечательные традиции своих предшественников, достойно решают поставленные задачи, трудятся на совесть", - дополняется в телеграмме президента РФ.

В поздравлении Путин выразил уверенность, что с переходом ижорской промышленной площадки под управление "Росатома" перед его работниками открываются новые горизонты и возможности.

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Россия
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Росатом
Персоны
Путин Владимир
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