Иран освободил захваченные в Красном море морские беспилотники США

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ВМС США сообщили об освобождении Ираном двух американских беспилотных надводных кораблей, которые были захвачены иранским военным кораблем в Красном море. Спустя 18 часов после захвата кораблей, иранское командование приняло решение их освободить. Данный инцидент произошел на фоне непрямых ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые сразу же оказались близки к остановке.

Позже всплыли некоторые подробности инцидента. Так, 1 сентября 2022 года, в четверг, иранский военный корабль «Джамаран» захватил два беспилотных корабля Saildrone Explorer, которые занимались ведением наблюдения в международных водах Красного моря. Инцидент произошел в южной части Красного моря.

На захват беспилотных кораблей иранским кораблем отреагировали американские эсминцы USS Nitze и USS Delbert D. Black. Они отправили к мест инцидента вертолеты. Американское командование вышло на связь с иранскими военными моряками. В результате переговоров было принято решение освободить оба беспилотных корабля. В пятницу около 8 часов утра беспилотные корабли продолжили свой путь.

Представительство Ирана в ООН не сразу ответило на вопросы прессы о произошедшем инциденте. Между тем, американские СМИ сообщают, что это уже не первый инцидент в течение недели. Ранее моряки Корпуса стражей исламской революции Ирана попытались захватить морской беспилотник в Персидском заливе.

Как известно, иранские и американские военные корабли периодически оказываются участниками различных инцидентов, что связано со сложными отношениями между Вашингтоном и Тегераном. Например, в июле 2022 года три иранских корабля столкнулись с двумя американскими кораблями в Персидском заливе.

В апреле 2022 года 11 иранских катеров неоднократно появлялись перед кораблями ВМС США в Персидском заливе. Иранские катера регулярно преследуют американские корабли в этом регионе, что повышает риск конфронтации между двумя сторонами. Иран утверждает, что Персидский залив является его сферой влияния и присутствие американских кораблей в нем недопустимо.