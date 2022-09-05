Комитет Думы разрабатывает поправки о пресечении финансирования противника в условиях СВО

Глава комитета Василий Пискарев заявил, что "Украина при поддержке Запада стала настоящим террористическим государством"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатывает поправки в законодательство, направленные на пресечение попыток финансирования противника в условиях специальной военной операции РФ на Украине. Об этом в субботу журналистам сообщил глава комитета Василий Пискарев.

"Считаем необходимым доработать наше законодательство с тем, чтобы любые попытки финансировать противника в условиях специальной военной операции также оперативно пресекались. Такие поправки нашим комитетом сейчас разрабатываются", - отметил Пискарев.

Он напомнил, что 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в связи с захватом в 2004 году заложников в Беслане. "Россия на протяжении своей истории заплатила в борьбе с терроризмом высокую цену, и мы хорошо понимаем опасность распространения смертоносной идеологии в обществе. Именно поэтому в комитете по безопасности и противодействию коррупции не прекращается работа по совершенствованию антитеррористического законодательства", - отметил Пискарев.

По его словам, необходимо активизировать системную и адресную профилактическую работу, особенно с молодежью. "Именно подростки, которые часто еще не в состоянии оценить ложность навязываемых им идей, попадаются в ловушку террористов. Об этом в том числе свидетельствуют участившиеся случаи вербовки украинскими спецслужбами молодых людей в различных регионах нашей страны и побуждения их к совершению терактов и иных противоправных действий", - подчеркнул Пискарев.

Так, добавил он, "Украина при поддержке Запада стала настоящим террористическим государством". "Она стала по-настоящему опасна не только для России, но и для всего мира. Поэтому демилитаризация и денацификация Украины - это прежде всего борьба с терроризмом, когда в заложниках оказалось все население страны", - подчеркнул Пискарев.