Россия больно дала сдачи Западу за санкции. И это только начало

Путин смеется последним

Род Дреер продолжает публиковать в ТАС острую сатиру на антироссийские санкции Запада. Он пишет, что они не сработали, а наоборот, поставили сам Запад на грань экономической катастрофы. А их лидеры оказались оторванными от реальности.

Род Дреер

Запад развязал полномасштабную экономическую войну против России. Из нее ничего не вышло. Российское возмездие теперь грозит парализовать Европу. Удивляться этому, наверное, могут только дураки.

Аллистер Хит пишет в Telegraph:

Над Британией нависла серьезная опасность — угодить в путинскую ловушку. Рано или поздно своей самоубийственной атакой на Запад Пути уничтожит себя и свою клику, но его экономическая война уже наносит огромный, даже необратимый ущерб западному образу жизни — к величайшему удовольствию московских силовиков.

Нам в Британии грозит катастрофическая нищета, гражданское неповиновение, новое социалистическое правительство уже в следующем году, распад страны, национализация, жесткое ограничение доходов, карательные налоги на богатство и, в конечном счете, полный экономический и финансовый крах — вплоть до финансовой помощи МВФ. В ЕС ситуация, пожалуй, еще хуже.

Хит говорит, что Великобритания была права, полностью поддержав Украину, и не должна отступать от этого обязательства. Но это будет стоить Соединенному Королевству очень дорого. Еще цитаты из Алистера Хита:

Нашему потребительскому обществу нужна дешевая и обильная энергия. Мы не можем строить себе иллюзий насчет масштабов развивающейся катастрофы. По данным сайта Carbon Brief, доля затрат на энергию и автомобильное топливо в общих расходах британских домохозяйств вырастет с 4,5% в начале 2021 года до 13,4% к апрелю следующего — это невиданный скачок за последние полвека, даже по сравнению с кризисом 1970-х. Затраты домохозяйств на энергию вырастут на 167 миллиардов фунтов стерлингов (или 7% ВВП). В результате общие расходы на энергию составят 231 миллиард фунтов стерлингов и превысят государственные расходы на здравоохранение — и это не считая удара по бизнесу. Один только рост потребительских расходов превысит совокупный бюджет на оборону и образование.

Хит заключает:

Почему, ну почему же Британия и Европа позволили себе стать заложниками Путина?

Подождите-подождите! А вот что пишет Гэвин Эшенден:

Только нужно принять во внимание, что это была не "ловушка Путина". Это НАТО и ЕС, загнали себя в ловушку своей глобалистской экспансией. Но проще, конечно, обвинить Путина.

Если вы еще этого не сделали, сейчас для вас самое время прочитать превосходную статью Кристофера Колдуэлла "Зачем США на Украине?" (перевод статьи можно прочитать здесь). Вот выдержка из нее:

У России никогда не было недостатка в поводах для вмешательства в дела Украины. Украинцы — древний народ. Но, как и курды, они всегда были опасны для соседей и на протяжении большей части своей современной истории не смогли создать настоящее государство. При коммунизме Украина стала одной из советских социалистических республик. Это была только "административная государственность", а не реальный суверенитет. Тем не менее это было лучше, чем то, что они получили в последнее десятилетие XX века после падения коммунизма. Уровень жизни в стране тогда упал на 60%. Коррупция достигла беспрецедентного для Европы размаха.

Культурные и цивилизационные границы между Россией и Украиной всегда были размыты. Это одновременно и братские народы, и заклятые враги. Это государства, для которых, как представляется и был придуман дихотомизм (совмещение несовместимых понятий) "друзья-враги". Во многих частях Украины, особенно на Крымском полуострове с его портами и многовековыми российскими военно-морскими базами, а также в восточном угледобывающем и промышленном районе, называемом Донбассом, люди чувствуют себя гораздо более русскими, чем украинцами. В 1944 году Сталин усложнил ситуацию (или, по его мнению, упростил ее), когда депортировал вглубь России татар-мусульман, живших в Крыму веками. Русский язык на протяжении поколений был языком общения, торговли и культуры на Украине, хотя его публичное использование запрещено с 2014 года.

Тот год вообще был переломным. Украинские дипломаты тогда вели переговоры о заключении "соглашения об ассоциации" с Европейским Союзом, которое привело бы к более тесным торговым отношениям между двумя сторонами. Россия превзошла ЕС со своей собственной сделкой, которая включала льготы для Украины на сумму 15 миллиардов долларов. Президент Виктор Янукович подписал ее. Протесты, за которыми стояли США, вспыхнули на главной площади Киева, Майдане, и в городах по всей стране. К тому времени Америка потратила 5 миллиардов долларов на то, чтобы повлиять на политику Украины, согласно выступлению в 2013 году официального представителя Госдепартамента Виктории Нуланд. Россия теперь рассматривала эти действия американских властей как финансирование подрывной деятельности и путча. Как и любое украинское правительство после окончания холодной войны, правительство Януковича было коррумпированным. Но в отличие от многих из них оно было избрано законно. Когда в результате стрельбы возле Майдана в Киеве погибли десятки протестующих, Янукович бежал из страны, а Соединенные Штаты сыграли центральную роль в создании нового правительства.

Вмешательство в жизненно важные интересы России у ее порога оказалось сопряженным с гораздо большими опасностями, чем болтовня о демократии. Вместо того чтобы превратить русскоязычный и пророссийский регион Крым из российской военно-морской цитадели в американскую, Россия заняла его. Глагол "взяла", возможно, даже лучше, потому что в результате тогдашней российской операции в Крыму не было человеческих жертв. Независимо от того, было ли это реакцией на угрозу американского вытеснения России с полуострова или неспровоцированным "взятием", ясно одно: с точки зрения России, потенциальная передача Крыма Украиной НАТО представляла в 2014 году более серьезную угрозу ее выживанию, чем, например, исламский терроризм, который угрожал Америке в 2001 или 2003 годах. Понимая, что Россия ответит соответствующим образом на любую попытку вернуть полуостров Украине, европейские и черноморские соседи России с тех пор склонны относиться к Крыму как к де-факто части России. Так же, по большей части, делают и Соединенные Штаты. Минские соглашения, подписанные Москвой и Киевом, должны были гарантировать определенную языковую и политическую автономию цивилизационно русскому Донбассу. (Россия называет нарушение этих договоренностей поводом для спецоперации.).

Любой, кто наблюдал за первым импичментом Трампа в 2019 году, знает, что политика США в отношении Украины — и персонал, проводящий ее, — по своей сути не изменились между администрациями Обамы и Трампа. Благодаря стабильным поставкам оружия и военного ноу-хау несостоявшееся государство 2014 года, "крышуемое" разрозненными группой хулиганов и спонсируемое олигархами, к 2021 году превратилось в третью по величине армию в Европе, полностью совместимую с армией США. Украина с четвертью миллиона человек под ружьем уступала по численности вооруженных сил только Турции и России.

Настоящий водораздел в военно-политической стратегии США в отношении Украины ясно обозначился не с приходом Трампа, а с его уходом. В первые недели 2021 года Джо Байден обязал свою администрацию проводить значительно более агрессивную политику в отношении Украины. 10 ноября прошлого года Блинкен подписал "стратегическое партнерство", которое не только подтвердило намерение администрации Буша принять Украину в НАТО, но и вновь открыло спорные вопросы суверенитета, включая вопрос о стратегически важном, цивилизационно российском Крыме.

Это практически-реалистическое объяснение Миршаймером последних украинских событий завершается скрытым вопросом: как вы думаете, что должна была сделать в этих обстоятельствах Россия?

Когда западные лидеры ответили на путинскую спецоперацию открытой попыткой разрушить российскую экономику — вчера я цитировал здесь некоторые заявления лидеров ЕС — то что, по их мнению должна была предпринять Россия? Это невероятно, но, казалось бы, умные люди на Западе живут в иллюзии, что, поскольку операция на Украине является "незаконной и аморальной", Россия должна была сидеть сложа руки и позволить Западу раздавить свою экономику безо всяких ответных мер?

Виктор Орбан с самого начала этого конфликта сказал, что Западу лучше стремиться к миру, потому что он не вынесет неимоверной цены энергетической войны с Россией. "Путинский симпат!" кричали тогда ему. Но ведь Виктор Орбан оказался прав.

Я не знаю, как точно обстояли дела в Соединенных Штатах этой весной и летом. Я провел в Европе почти все эти полгода украинского конфликта. Но я хорошо помню, что по крайней мере здесь было широко распространено осуждение всего русского. Когда я приехал в Вену в начале июня, по всему городу можно было увидеть листовки, в которых говорилось, что нельзя любить Достоевского или Чайковского, не любя при этом Путина. То есть они призывали к тотальному бойкоту всего русского, в том числе и русской культуры. Такого безумия мы не видели даже во время холодной войны, когда в России правил тоталитарный режим куда хуже путинского. Все русское истерически демонизировалось, а с русскими, которые, возможно, даже и не поддерживали эту спецоперацию, обращались как с мусором.

Так что же тогда удивляться тому, что Россия использует свое энергетическое оружие против Запада? Еще раз: мы на Западе ведем экономическую войну с Россией с момента начала ее спецоперации (а также поставляем Украине оружие и разведданные). Вы можете думать, что вести экономическую войну было и есть правильно с моральной точки зрения. Но нельзя быть таким лицемером, чтобы говорить, что Россия не имеет права делать то, что она делает с Западом сейчас. А вы, конечно, не можете быть таким дураком, чтобы с самого начала не должны были понимать, что такие действия русских будут неизбежными.

Если Виктор Орбан мог предвидеть это еще в феврале, когда началась военная фаза существовавшего конфликта, то почему этого не мог предвидеть любой другой европейский лидер? Почему не мог этого предвидеть Вашингтон?

Повторяю для ясности: я не оправдываю спецоперацию Путина на Украине. Однако культивируемое на Западе отвращение к Путину и России в связи с ней сделало невозможным для очень многих людей, занимающих в западные странах руководящие посты, ясное представлять себе то, что поставлено на карту в этом конфликте. Это каким-то образом заставило их поверить в то, что Запад неуязвим и может безнаказанно делать с Россией все, что захочет.

Ну-ну.

А теперь британцы и европейцы, которые не понимают, почему они должны быть нищими и холодными во мраке, и переживать разрушение своей экономики и лишение средств к существованию ради Украины. И могу с уверенностью сказать, что они совсем не настроены услышать, что их протест против их идиотского руководства, которое втянуло их страны в этот хаос, делает их всего лишь стаей путинских симпатов, которые боготворят диктатуру.

Я бы хотел, чтобы Аллистер Хит посетил ниже упоминающуюся кофейню в Ирландии и объяснил ее владелице, зачем надо отстаивать Украину:

Я получила этот счет за электричество сегодня. Как, во имя Бога, это возможно?! Мы всего лишь маленькая кофейня в Уэстмите pic.twitter.com/uz5J8BePhB

— poppyfields cafe.ua (@DolanGeraldine) 29 августа 2022 г.

Вот фотография и статья про кафе Poppyfields в ирландской газете. Присмотритесь к нему, скоро оно точно закроется. Может быть, этой зимой Джеральдин Долан твитнет "Слава Украине" из очереди по безработице? (В статье указывается, что стоимость электроэнергии для этого кафе повысилась в 3 раза и оно банкротится — Прим. ИноСМИ).