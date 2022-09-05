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Военное обозрение

Эрдоган: Ценность Греции в НАТО является небольшой

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Турции высказался по поводу проблем внутри НАТО, которые, по его словам, в очередной раз проявились в связи с действиями Греции.

Напомним, что ранее турецкая сторона обвинила греческих военных «в провокациях». В частности, поступило заявление о том, что греческие войска «воспринимали» турецкую авиацию в ходе натовских учений «в качестве противника». Впоследствии в штаб-квартире НАТО попытались опровергнуть такие заявления, отметив, что так якобы было согласовано и прописано в самом сценарии учений в небе над Европой. Однако официальную Анкару эти заявления натовских функционеров не удовлетворили.

В своей речи в крупнейшем городе страны – Стамбуле – Реджеп Эрдоган заявил о том, что позиция Греции «не сможет внести негатив в отношения между Турцией и НАТО». При этом турецкий президент назвал Грецию страной, «ценность которой в НАТО является небольшой».

Реджеп Тайип Эрдоган:

Зато у НАТО есть Турция. И поэтому блок НАТО силён.

По словам президента Турции, греческое руководство «идёт по пути формирования в НАТО негативного образа Турции». При этом глава турецкого государства отметил, что сделать это Афинам не удастся.

Нужно отметить, что на днях в НАТО снова разгорелся скандал из-за трений между Афинами и Анкарой. Так, командование сухопутных сил Североатлантического военного блока опубликовало поздравление с вековым юбилеем победы турецких войск в битве при Думлупынаре. Это сражение проходило с 26 по 30 августа 1922 года и привело к победе войск кемалистов над греками. Сражение имеет статус решающего во второй греко-турецкой войне. В Турции отмечается как день победы. В греческой историографии те события описаны как Малоазийская катастрофа.

В связи с публикацией поздравления блоком НАТО официальные Афины выразили протест. После этого командование пост из соцсети удалило. В свою очередь это вызвало недовольство уже со стороны Анкары. Выразил это недовольство в том числе и президент Эрдоган, назвавшей Грецию «незначительным членом НАТО».

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