Расчеты С-300ПС ВВО отразили "удар" высокоточным оружием на учениях "Восток-2022"

Подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа выполнили поставленные задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника на полигоне Телемба в Бурятии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расчеты С-300ПС подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений "Восток-2022" отразили на полигоне в Бурятии массированный ракетный удар условного противника, применившего высокоточное оружие. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

"Подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" выполнили задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника в условиях применения им высокоточного оружия, авиации и средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия", - сообщили в военном ведомстве.

Система противовоздушной обороны округа позволила не допустить прорыва ракет условного противника в зону ответственности. "Военнослужащие, входящие в состав боевых расчетов С-300ПС, осуществили обнаружение летательных аппаратов, а после распознавания целей и принятия решения на их уничтожение совершили практические пуски ракет", - добавили Минобороны.

Контроль уничтожения условных ракет осуществлялся по экранам индикаторов на рабочих местах командных пунктов зенитных ракетных систем. При этом, чтобы обеспечить скрытность действий, расчеты ЗРС С-300ПС совершили марши на запасные позиции.

СКШУ "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.