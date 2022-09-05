Войти
ТАСС

Расчеты С-300ПС ВВО отразили "удар" высокоточным оружием на учениях "Восток-2022"

250
0
0
Зенитно-ракетный комплекс С-300ПС
Зенитно-ракетный комплекс С-300ПС.
Источник изображения: © Стоп-кадр с видео пресс-службы ЦВО

Подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа выполнили поставленные задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника на полигоне Телемба в Бурятии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расчеты С-300ПС подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в ходе учений "Восток-2022" отразили на полигоне в Бурятии массированный ракетный удар условного противника, применившего высокоточное оружие. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.

"Подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" выполнили задачи по отражению массированного ракетного удара условного противника в условиях применения им высокоточного оружия, авиации и средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия", - сообщили в военном ведомстве.

Система противовоздушной обороны округа позволила не допустить прорыва ракет условного противника в зону ответственности. "Военнослужащие, входящие в состав боевых расчетов С-300ПС, осуществили обнаружение летательных аппаратов, а после распознавания целей и принятия решения на их уничтожение совершили практические пуски ракет", - добавили Минобороны.

Контроль уничтожения условных ракет осуществлялся по экранам индикаторов на рабочих местах командных пунктов зенитных ракетных систем. При этом, чтобы обеспечить скрытность действий, расчеты ЗРС С-300ПС совершили марши на запасные позиции.

СКШУ "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
С-300
С-300П
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.02.2022
Обороны способность: в Белоруссии отработают защиту от гиперзвуковых ракет
08.06.2020
«Витязи» встают в строй
12.10.2016
Системы противоракетной обороны в мире
21.09.2016
Великий китайский арсенал
05.06.2013
Кто правит на море, тот правит и на суше
27.06.2012
Точки опоры в океане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники