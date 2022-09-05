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В США раскрыли режим применения украинскими МиГ-29 американских ракет HARM

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Американская авиационная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM на подвеске истребителя МиГ-29 ВВС Украины, август 2022 года
Американская авиационная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM на подвеске истребителя МиГ-29 ВВС Украины, август 2022 года.
Источник изображения: кадры из видео ВВС Украины

Пилоты украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29 могут применять американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM) в режиме Pre-Brief, предназначенном для поражения цели с максимальной дистанции. Об этом пишет Popular Mechanics.

Американское издание раскрывает, что «украинские пилоты, вероятно, выпускают ракеты в режиме Pre-Brief, который позволяет запустить ракету на максимальную дальность по известной радиолокационной цели».

Отмечается, что «Pre-Brief является самым простым режимом запуска, требует минимальной подготовки пилотов и не зависит от другого оборудования НАТО, отсутствующего на МиГ-29».

Таким образом журнал прокомментировал ролик МиГ-29 с AGM-88 HARM, опубликованный Минобороны Украины.

Согласно открытым данным, режим Pre-Brief предполагает запуск ракеты по баллистической траектории по цели с заранее известными координатой и радиолокационными характеристиками излучения, после чего, приближаясь в заданный район, ракета задействует спутниковую или инерциальную навигацию.

В августе издание The Drive заметило, что истребители четвертого поколения Воздушных сил Украины МиГ-29 советского производства получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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