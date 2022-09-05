Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили роль "противника" на учениях "Восток-2022"

Вылет самолетов осуществлялся с аэродрома базирования

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили роль самолетов условного "противника" на учениях "Восток-2022". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС проверили противовоздушную оборону войск Восточного военного округа (ВВО) в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты как контрольные цели для проверки системы противовоздушной обороны ВВО.

В общем замысле учений действия по отражению групповых и одиночных ракетных и авиационных ударов условного противника, а также по воздушным целям, выполняющим полеты как контрольные цели, отработали подразделения противовоздушной обороны ВВО.

Вылет самолетов Ту-95МС осуществлялся с аэродрома базирования. Полет составил более девяти часов, в ходе которого самолеты шли на минимальных интервалах и дистанциях на высоте более 8 500 метров и скорости 750 км/ч.

По завершении полетных заданий экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вернулись в пункт дислокации.