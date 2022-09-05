Робот "Маркер" сможет поражать беспилотники-нарушители лазерной системой

Кроме того, на платформу может быть установлено оборудование для детектирования и определения координат беспилотника с последующим перехватом, отметили в НПО "Андроидная техника"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Робототехническая платформа "Маркер" сможет использовать лазерную систему для поражения беспилотников-нарушителей на больших расстояниях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

"На платформе возможна установка оборудования для лазерной системы, способной поражать БЛА на больших расстояниях", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в НПО, известные пять платформ "Маркер" имеют электрические движители, которые питаются от внутренней сети в 400 Вольт (от дизельгенератора и аккумуляторной батареи). В настоящий момент на предприятии отрабатываются различные технологии применения "Маркера" против беспилотников, в том числе лазерное поражение.

Также на платформу может быть установлено оборудование для детектирования и определения координат беспилотника с последующим перехватом, который осуществляется путем постановки прицельных помех в диапазоне частот каналов управления и навигации. Еще противодействие БЛА планируется осуществлять выстреливаемыми сетками, квадрокоптерами.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.