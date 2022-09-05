Две компании могут разработать криомашину для обсерватории "Спектр-М" вместо Air Liquide

Компании готовы создать машину, способную охлаждать зеркало аппарата до 60-70 градусов Кельвина, отметила замдиректора ФИАН Лариса Лихачева

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Физический институт им. П. Н Лебедева Российской академии наук (ФИАН) ведет переговоры с двумя российскими компаниями по поводу создания криогенной машины для использования в проекте "Спектр-М" взамен французского концерна Air Liquide, объявившего об уходе из России. Об этом ТАСС в субботу сообщила замдиректора ФИАН Лариса Лихачева.

"Мы ведем переговоры с двумя российскими компаниями, - отметила Лихачева. - Мне бы не хотелось, чтобы на данном этапе их названия попали в печать. Думаю, мы определимся с тем, какая из двух организаций будет выполнять работу, в конце сентября. Пока мы обсуждаем с обеими компаниями техническое задание, кто из них возьмется за проект".

Как сообщалось, французский концерн проводил научно-исследовательскую работу по подготовке возможности создания криогенной машины для космического использования в соответствии с требованиями ФИАН. 2 сентября Air Liquide объявил о намерении прекратить деятельность в России и передать свой бизнес местному менеджменту. Французский концерн является одним из крупнейших в мире производителей газов, технологий и услуг для промышленности.

По словам замдиректора ФИАН, на данном этапе российские компании готовы создать машину, способную охлаждать зеркало аппарата до 60-70 градусов Кельвина. "А нам надо было, чтобы они создали машину, способную охлаждать до 20 градусов Кельвина (-253,15 градусов Цельсия), - добавила она. - Так, как мы планировали с компанией Air Liquide".

Лихачева уточнила, что сотрудничество с французским концерном находилось на первой стадии опытно-конструкторской работы (ОКР) и уже на этом этапе Air Liquide столкнулся с рядом проблем. "Они попытались создать макет одной машины, которая сможет обеспечить нам 20 градусов. Вроде бы этот макет у них получился, но даже на стадии окончательной разработки этой машины были проблемы из-за сложностей с поставкой комплектующих", - подчеркнула специалист.

Криогенное устройство создается впервые специально под уникальные параметры "Спектра-М". "Мы надеемся, что та российская организация, на которую мы поставили сейчас, сначала сделает машину, охлаждающую до 70-60 градусов Кельвина, поскольку охлаждение у нас на борту планируется в два этапа, и потом возьмется за разработку 20-градусной машины", - отметила Лихачева.

По ее словам, существует возможность, что российская организация сразу приступит к первой стадии ОКР, поскольку уже имеет опыт создания машины, способной охлаждать до 60-70 градусов Кельвина. "Пока нельзя предположить, сколько времени уйдет на создание машины, эти сроки должна обозначить сама организация", - уточнила замдиректора института.

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.

"Спектр-М" планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли. Головная организация по созданию космического комплекса - НПО им. С. А. Лавочкина.