Заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции на Украине

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 2 сентября 2022 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. Открывая совещание, Министр обороны проинформировал участников о ходе специальной военной операции на Украине.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Как сообщил глава военного ведомства, за последние две недели Вооруженные Силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.

Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов.

При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.

"На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное", - добавил Сергей Шойгу.

Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери.

Министр обороны подчеркнул, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью - создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление.

С середины июля вооруженные силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции.

С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе.

При этом украинские власти откровенно лгут, что будто российские Вооруженные Силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем.

"Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично", - отметил глава военного ведомства.

Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм.

Несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, провокации продолжаются. Вчера ВСУ обстреляли не только Запорожскую АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии.

Пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом.

США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя подобные безрассудные действия.

"В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС. Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности, - сказал генерал-армии Сергей Шойгу. - Подчеркну, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти".

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины.

За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства.

Сбито 19 самолетов, шесть вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов "Хаймарс".

На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи боевиков уничтожено.

"Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", - заявил Министр обороны.

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Переходя к повестке совещания, Сергей Шойгу предложил подвести итоги Международного военно-технического форума "АРМИЯ" и Армейских международных игр.

21 августа завершил свою работу военно-технический форум "АРМИЯ-2022".

В нем приняли участие военные делегации 85 иностранных государств, в том числе 31 - высокого уровня.

Около 1,5 тыс. отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28,5 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Состоялось 160 двусторонних встреч с иностранными партнерами по вопросам военного и военно-технического сотрудничества.

Проведено 340 мероприятий научно-деловой программы с участием почти 22 тыс. экспертов.

Заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 млрд рублей.

В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 млн 650 тыс. долларов и 1 млрд 770 млн рублей.

За неделю выставочные площадки посетило почти 2 млн человек.

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Одновременно с Форумом проходили Армейские международные игры.

"За восемь лет они в полной мере доказали свою состоятельность как эффективной формы совершенствования боевой подготовки, стали востребованной площадкой по обмену опытом между армиями мира", - отметил Министр обороны.

В этом году в состязаниях участвовало 270 команд из 34 стран. Впервые конкурсы охватили территории трех континентов.

Было задействовано свыше 5,3 тыс. военнослужащих, а также более 1 тыс. единиц бронированной и автомобильной техники, летательных аппаратов, надводных кораблей и судов.

Установлено 20 мировых рекордов, 10 из них принадлежат российской сборной, которая в восьмой раз стала обладателем кубка Армейских игр.

Хорошие результаты также показали представители вооруженных сил Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Китая.

"Хочу поблагодарить организаторов Форума и Игр за высокий уровень подготовки этих важных международных мероприятий", - сказал Сергей Шойгу.

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В рамках Форума состоялся Первый Международный антифашистский конгресс.

В его работе приняли участие государственные и общественные деятели, историки, представители культуры и медиасообщества, ветераны Великой Отечественной войны и малолетние узники концлагерей, девять иностранных делегаций, а также военные атташе 26 стран.

Выступающие призвали безоговорочно осудить любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма в современном мире, высказались за объединение усилий в противодействии фальсификации истории и героизации военных преступников.

"Учитывая актуальность поднимаемых на конгрессе вопросов, а также большой интерес к нему широкой общественности, решено проводить такие встречи ежегодно", - заявил глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также добавил, что уже готовится к изданию сборник материалов по итогам мероприятия. Он будет направлен в образовательные организации Министерства обороны для использования в учебном процессе.

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Далее Министр обороны предложил подвести итоги Х Московской конференции по международной безопасности, которая прошла 16 августа.

Она собрала более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций. Среди них - руководители оборонных ведомств, ведущие российские и зарубежные военные эксперты.

Центральной темой дискуссии стало формирование новой архитектуры безопасности в условиях становления многополярного мира.

Выступающие на форуме главы военных ведомств заявили о поддержке внешнеполитической линии российского руководства и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией.\

"Таким образом, конференция показала, что попытки Запада изолировать нашу страну оказались бессмысленными", - констатировал глава военного ведомства.

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Следующий вопрос повестки совещания касался выполнения опытно-конструкторской работы по созданию наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации.

Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт.

Кроме того, с его помощью будет проводиться практическое переучивание летного и инженерно-технического состава морской авиации на новую авиационную технику.

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В завершение участники совещания рассмотрели, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров - выпускников 2022 года, прибывающих в войска.

"Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооруженные Силы профессиональными военными кадрами. Все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием", - отметил Сергей Шойгу.