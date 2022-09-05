Августовские тезисы: Сергей Шойгу подвел итоги месяца спецоперации

Украинские формирования несут тяжелые потери, а приток иностранных наемников резко замедлился

За последний месяц на Украине поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства, заявил 2 сентября министр обороны России Сергей Шойгу. Сбито 19 самолетов, шесть вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении, но противник несет значительные потери. Эксперты считают, что украинское руководство поставило всё на наступление под Херсоном, так как на других направлениях не имеет даже призрачных шансов.

Направления ударов

За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески, заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Под Донецком взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов. При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.

На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери, подчеркнул министр.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— То, что противник, несмотря на огромные потери, продолжает попытки наступления на юге, показывает, что именно на это направление он делал стратегическую ставку, — сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — На других участках фронта у него не было даже призрачных шансов на успех. Здесь же с появлением зарубежного дальнобойного высокоточного оружия он надеется ударами по мостам, ведущим на наш плацдарм за Днепром, лишить войска там снабжения. Как бы ни были храбры солдаты, действовать без боеприпасов и топлива невозможно. На других направлениях уже украинские коммуникации оказались бы растянуты и уязвимы.

Но надежды Украины не оправдаются, уверен эксперт. Полностью заблокировать трафик через Днепр нельзя. Река — это не только преграда, но и сама по себе транспортный путь, по которому можно доставлять большие объемы снабжения. Несмотря на сложности для военной логистики, полностью ее заблокировать невозможно. На других же участках линии фронта подобных проблем с логистикой создать союзным силам нельзя.

Дроны против АЭС

С середины июля Вооруженные силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе.

— При этом украинские власти откровенно лгут, будто российские Вооруженные силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично, — произнес Сергей Шойгу.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм, заявил министр.

— Подчеркну, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти, — сказал глава оборонного ведомства.

Сергей Шойгу также заявил о снижении притока на Украину иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, 2831 боевик был уничтожен.

Сбитая модернизация

В течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на николаево-криворожском направлении, заявили в Минобороны России.

— Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика, — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе Андреевки Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожен пункт временной дислокации 17-й танковой бригады, ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады, более 40 националистов и до 10 единиц военной техники.

Кроме того, уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара по командному пункту восточнее населенного пункта Михайловка ликвидировано 18 военнослужащих, из них 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Из-за больших потерь личный состав подразделений 110-й механизированной бригады отказался выполнять боевые задачи и оставил позиции возле Авдеевки и Опытного в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 националистов и ранено до 15.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили взвод реактивных систем залпового огня «Ольха», восемь пунктов управления, 42 артиллерийских подразделения, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и 134 района сосредоточения войск.

Подразделения ПВО России за сутки сбили 12 летательных аппаратов, противолокационную ракету HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, перехвачено 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Стыла Донецкой Народной Республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 283 самолета, 151 вертолет, 1864 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4711 танков и других боевых бронированных машин, 823 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3364 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5217 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Подвиг сержанта

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Отделение сержанта Евгения Абрамова освобождало населенный пункт от украинских националистов. В ходе боя Евгений уничтожил две вражеские БМП и до 15 националистов. Противник открыл минометный огонь по позициям наших подразделений. После залпа один из подчиненных сержанта получил тяжелое ранение. Абрамов вытащил его из-под огня, перенес в безопасное место и оказал ему первую помощь. Затем он сам получил осколочные ранения, но продолжил сражаться.

Смелые и решительные действия сержанта Евгения Абрамова позволили российским военнослужащим успешно выполнить поставленную задачу и освободить населенный пункт, рассказали в Минобороны.

Подразделение сержанта Андрея Шпенста, освобождая населенный пункт от украинских радикалов, уничтожило пулеметный расчет и до семи националистов. Продвигаясь по маршруту, Андрей обнаружил в заброшенном здании позиции гранатометчиков и прицельным огнем из пушки БМД уничтожил огневые точки боевиков.

Националисты, пытаясь лишить российские войска снабжения, атаковали колонну техники младшего сержанта Евгения Лисовенко. Автомобиль Евгения был поврежден. Младший сержант вызвал подкрепление, после чего, вместе с подчиненными вступил в бой, в ходе которого лично уничтожил до 10 националистов.

Группа Лисовенко держала оборону до прибытия подкрепления, а после перешла в контрнаступление, в результате чего националисты отступили, понеся потери.

Антон Лавров

Андрей Федоров