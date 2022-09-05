Космонавт установил два мягких поручня на модуле "Наука"

Поручни на внешней стороне МКС необходимы для перемещения космонавтов во время внекорабельной деятельности

МКС, 2 сентября. /ТАСС/. Космонавт Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС, установил два мягких поручня на многофункциональном лабораторном модуле "Наука" Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

"Второй мягкий поручень стоит", - сказал Артемьев во время переговоров с Центром управления полетами. Поручни на внешней стороне МКС необходимы для перемещения космонавтов во время внекорабельной деятельности.

В настоящий момент космонавты проверяют работу внешнего пульта управления EMMI. Основной целью работ является продолжение подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС.

Для Артемьева это восьмой выход в открытый космос, для его коллеги Матвеева - четвертый. Оба космонавта работают в "Орланах-МКС", у Артемьева скафандр с красными лампасами, у Матвеева - с синими.