Американцы устали поддерживать Украину и задумываются о нормализации отношений с русскими?

СМИ пестрят заявлениями политиков о военной поддержке Западом Украины. Однако есть три факта, говорящие о том, что эта страна устала помогать Киеву, пишет Al Mayadeen. Она хочет урегулировать кризис, даже если победа будет за Москвой.

Политика США, заявления в СМИ, поставки Киеву вооружения и военной техники говорят о том, что американцы продолжают нагнетать напряженность в отношениях с Россией и стараются затянуть конфликт на Украине.

На самом же деле все обстоит иначе. В последнее время все чаще стала появляться информация, что американцы уже устали от украинского кризиса и хотят, чтобы он поскорее закончился, причем неважно с каким результатом, даже если победа останется за Россией.

Конечно, нелогично и неправильно так думать или считать, что американцы изменили свое отношение касательно украинского кризиса. На каком основании можно было прийти к выводу, что они стремятся побыстрее закончить конфликт на Украине вне зависимости от его исхода?

Можно выделить три основных направления. Первое заключается в политической стратегии Франции, которая, к сожалению, не может принимать какие-либо решения без одобрения США.

Второе направление носит ярко выраженный экономический характер и связано с энергетическим кризисом в Европе. Что касается третьего направления, то оно касается военной сферы. Речь идет о поставке вооружения Киеву со стороны Вашингтона и некоторых европейских стран-членов НАТО, включая Германию.

О первом направлении (политическом) известно следующее:

Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о приемлемом подходе к обеспечению безопасности Запорожской АЭС и принятии соответствующих мер для предотвращения возможной ядерной аварии. Станция подвергается обстрелам со стороны ВСУ, поскольку, по словам украинских властей, ее незаконно захватили российские военные.

Помимо проблемы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, контакты между президентами России и Франции и их помощниками, включая министров обороны, не прерывались на протяжении всего конфликта на Украине.

Россия приветствовала и способствовала успеху визита президента Макрона в Алжир, хотя его главной целью было увеличение поставок алжирского газа в качестве альтернативы российскому топливу, что пошло бы на пользу не только Франции, но и всей Европе.

Второе направление (экономическое) тесно связано с первым (политическим). В первую очередь речь идет о газовой проблеме Европы. Согласно отчету, опубликованному американской организацией "RAND Corporation", Энергетический совет ЕС заявил, что ошибки, которые привели к сильной зависимости от российских энергоносителей, не могут быть устранены путем возврата к ресурсам, наносящим ущерб окружающей среде. Необходимо пересмотреть стратегию, чтобы добиться политического урегулирования ситуации и предотвратить настоящую катастрофу.

Третье направление (военное) является наиболее важным, и оно заключается в следующем:

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль недавно заявил: "Поставки оружия Украине в рамках нового пакета военной помощи на 2,98 миллиарда долларов начнется в ближайшие несколько месяцев и будет продолжаться в течение нескольких лет. Америка будет поставлять ракеты в рамках Инициативы содействия безопасности на Украине (USAI) в случае продолжения военных действий или достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной".

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, определение срока поставки от нескольких месяцев до нескольких лет не говорит о том, что данный пакет предназначен для содействия ВСУ в боях на Донбассе, поскольку они вряд ли продлятся так долго. ВСУ скорее нуждаются в прямой и немедленной поддержке, иначе Москва быстро одержит победу на поле боя.

Во-вторых, поставляемое на Украину оружие — это ракеты класса "воздух-воздух". Их всего две модели — "AIM-9 Sidewinder" и "AIM-7 Sparrow". Они предназначены для поражения воздушных целей и переносятся исключительно на американских бомбардировщиках F-4, F-15 и F-16. Эти самолеты не стоят на вооружении Военно-воздушных сил Украины, и никаких новостей об их передаче пока нет.

Отсюда можно сделать вывод, что поставка ракет на Украину в обозримом будущем маловероятна, а заявление американцев — всего лишь часть пропагандисткой кампании. Но если они все же говорили серьезно, то пойдут на этот шаг лишь когда это станет возможным, то есть после окончания военных действий и с позволения Москвы. Сегодня Россия полностью контролирует воздушное пространство Украины и Запад пока не принимает никаких серьезных решений, чтобы лишить ее этого контроля. Таким образом, ВВС Украины не получат вышеупомянутых американских бомбардировщиков (F-4, F-15 и F-16) в ближайшее время.

Еще один факт, на основании которого можно сделать вывод, что американцы устали от украинского кризиса и хотят, чтобы он поскорее закончился, — это заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Он объявил, что Берлин не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Той же позиции придерживается и президент США Джо Байден.

Такие заявления звучат не в первый раз и вполне укладываются в стратегию стран-членов НАТО, которые стремятся не допустить, чтобы украинские войска наносили удары по российской территории.

Однако на практике все убедились, что ВСУ не могут изменить ситуацию на Донбассе или юге Украины, используя оружие средней дальности, полученное ими от стран-членов НАТО. Им необходимо оружие более высокого класса, чем то, что они получают в настоящее время. Но тогда они смогут наносить удары по территории России. Этого Запад допустить не может.

Подытожим все вышесказанное:

Соединенные Штаты удовлетворены политикой Франции в отношении России.

Американские и европейские аналитики настаивают на достижении политического урегулирования с Москвой, чтобы избежать дефицита энергоресурсов в Европе.

Украина не получит от США ракеты "AIM-9 Sidewinder" и "AIM-7 Sparrow" или дальнобойное оружие, пока продолжается военный конфликт и пока Россия контролирует воздушное пространство страны.

Можно сделать вывод, что американцы и, конечно же, европейцы стали всерьез задумываться о возобновлении диалога с Москвой, чтобы завершить конфликт на Украине и избавить Запад от грядущего экономического кризиса, который он не сможет преодолеть, если военные действия не прекратятся.

Автор: Шарль Аби Надир (شارل أبي نادر)