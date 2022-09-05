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Россия создает военный союз против НАТО

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Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

Перерастут ли учения России в военный союз против НАТО?

Помимо России, Китая и бывших советских республик, в учениях "Восток-22" примут участие и другие страны, что доказывает их готовность к военному сотрудничеству с Москвой. Чем эти учения отличаются от всех предыдущих и сможет ли Россия заключить новый военный союз для противостояния НАТО, рассказывает Sky News.

Учения "Восток-2022" продлятся до 7 сентября на семи боевых полигонах на Дальнем Востоке России, а также в акваториях Японского и Охотского морей. По данным Министерства обороны, в них задействованы более 50 000 военнослужащих и более 5 000 единиц военной техники, в том числе 140 самолетов и 60 боевых кораблей.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов лично курирует маневры, в которых участвуют силы нескольких бывших советских республик, а также Китая, Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Алжира.

Как сообщило Минобороны, в рамках учений в Японском море ВМС России и Китая совместно отрабатывают защиту морских коммуникаций, районов морской хозяйственной деятельности и поддержку сухопутных войск в прибрежных районах.

Сильнейшие армии в мире

В учениях "Восток-2022" задействованы объединенные силы второй и третьей крупнейших армий мира (России и Китая), а также Индии, имеющей четвертые по мощи вооруженные силы в мире.

Церемония открытия состоялась на полигоне Сергеевский в Приморском крае.

Каковы последствия?

По мнению исследователей и военных экспертов, нынешние крупномасштабные учения являются четким свидетельством решимости России заложить фундамент для сильного военного союза, противостоящего Организации Североатлантического договора (НАТО) в свете роста напряженности между Москвой и Пекином, с одной стороны, и Вашингтоном — с другой.

Профессор международных отношений и специалист по разрешению конфликтов Хасан аль-Муни отмечает: "Учения проходят в условиях бурных изменений в мире, в разгар открытого противостояния между крупными державами, Россией и Китаем, с одной стороны, и странами НАТО — с другой. Естественно, это свидетельствует об укреплении военного сотрудничества между ними. Тем не менее оно не достигло уровня альянса, несмотря на прочность их двусторонних отношений".

Участие Индии

"Следует отметить, что, несмотря на крепкие политические и торговые отношения с Западом, Индия тоже участвует в учениях. Это представляет собой преимущество для России и Китая в контексте их конфликта со странами Запада, указывая на способность этих государств привлекать на свою сторону крупных и влиятельных союзников и вносить изменения в международные отношения и баланс сил", — считает эксперт.

Глава Центра стратегических исследований "Сакр" Муханнад аль-Аззави отметил в интервью Sky News Arabia: "Хотя эти маневры могут показаться традиционными, на самом деле они таковыми не являются, поскольку в них участвуют два арабских государства, а также страна, не входящая в азиатские стратегические альянсы. Речь идет об Индии".

Цели учений

Цель учений "Восток-22" — доказать, что Москва обладает достаточным военным потенциалом для проведения интенсивных учений, несмотря на участие ее армии в крупной спецоперации на Украине.

По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, главные задачи учений "Восток-2022" — совершенствование навыков командиров и штабов по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск при отражении агрессии на восточном направлении и повышение уровня взаимодействия между армейскими подразделениями внутри коалиции при выполнении совместных задач по сохранению мира, обеспечению безопасности и защите интересов в восточном регионе.

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