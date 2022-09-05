Украинский генерал Кривонос считает, что с февраля Киев потерял сотни тысяч убитыми

По мнению генерала, в скором времени украинцы "начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы"

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Потери Украины в ходе специальной военной операции составляют сотни тысяч человек, считает бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос.

"[Мы имеем] право сказать власти: "Почему вы ничего не делали, почему <...> сотни тысяч погибших, - за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни?. Рассказы о том, что это несвоевременно, - это попытка замылить память, стереть историю. А как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч? Кто за это будет отвечать?" - сказал в пятницу Кривонос в эфире YouTube-канала Ukrainian Media Network.

По мнению генерала, в скором времени украинцы "начнут спрашивать с власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы".

В начале августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих убитыми и что этот показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были прежде. Ранее Подоляк заявлял, что Украина теряет до 200 военнослужащих убитыми в день. А по словам главы фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии, суточные потери Вооруженных сил Украины составляют от 200 до 500 человек убитыми.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что пик потерь украинской армии приходился на май, когда в день она теряла до 100 человек убитыми и 300-400 ранеными. Вместе с тем в Минобороны заявили, что число погибших военных является государственной тайной, которую нельзя предавать огласке в условиях военного положения.