Лидер оппозиции ФРГ выступил за поставку Украине танков Leopard 2

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее призвал Германию предоставить стране современные боевые танки

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц выступил за поставку Украине немецких современных боевых танков Leopard 2. Об этом он заявил в пятницу в Мурнау (федеральная земля Бавария).

"Мы также должны помочь Украине в этом отношении [поставкой танков Leopard 2], чтобы она смогла отразить российскую агрессию", - приводит его слова агентство ДПА.

Ранее в преддверии своего визита в ФРГ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Германию предоставить его стране современные боевые танки Leopard 2. До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался поставлять Киеву напрямую танки западного производства, чего требует Украина. При этом Шмыгаль отметил, что, по его оценке, "Германия добилась огромного прогресса в том, что касается поддержки Украины оружием". "Но, разумеется, мы хотели бы как можно скорее получить еще больше оружия и оснащения", - добавил он.

Согласно докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, бывшая советская республика стала важнейшим получателем германского оружия среди так называемых третьих стран - государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.