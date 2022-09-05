Войти
ТАСС

Лидер оппозиции ФРГ выступил за поставку Украине танков Leopard 2

227
0
0
Модификация Leopard 2A4 NG (слева) и Leopard 2A4 в «базе» (справа)
Модификация Leopard 2A4 NG (слева) и Leopard 2A4 в «базе» (справа).
Источник изображения: savunmasanayist.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее призвал Германию предоставить стране современные боевые танки

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц выступил за поставку Украине немецких современных боевых танков Leopard 2. Об этом он заявил в пятницу в Мурнау (федеральная земля Бавария).

"Мы также должны помочь Украине в этом отношении [поставкой танков Leopard 2], чтобы она смогла отразить российскую агрессию", - приводит его слова агентство ДПА.

Ранее в преддверии своего визита в ФРГ премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Германию предоставить его стране современные боевые танки Leopard 2. До сих пор канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался поставлять Киеву напрямую танки западного производства, чего требует Украина. При этом Шмыгаль отметил, что, по его оценке, "Германия добилась огромного прогресса в том, что касается поддержки Украины оружием". "Но, разумеется, мы хотели бы как можно скорее получить еще больше оружия и оснащения", - добавил он.

Согласно докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, бывшая советская республика стала важнейшим получателем германского оружия среди так называемых третьих стран - государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
05.09.2022
Премьер Украины заявил, что страна рассчитывает получить от Германии танки Leopard 2
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
27.05.2016
Саммит НАТО: обратный отсчет
09.04.2014
«НАТО и Польша хотели сотрудничества с Россией» — интервью министра обороны Польши
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники