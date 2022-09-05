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Известия.ru

Уникальное судно «Северный полюс» вышло в первый рейс

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Уникальное научно-исследовательское судно — ледостойкая платформа «Северный полюс» отправилось в первый рейс. Перед выходом в плавание прошла церемония поднятия флага РФ. Сейчас ледостойкая платформа отправилась в Мурманск. Оттуда судно возьмет курс на центральную Арктику, сообщает телеканал «Известия». На платформе обустроено 15 научных лабораторий. Судно будет проводить океанографические исследования. Платформа прибудет к месту проведения работ и вмерзнет в лед. Вокруг судна оборудуют мобильный научный лагерь. Ледостойкая платформа имеет площадку для вертолетов. Судно способно пробыть в автономном режиме 2 года. Аналогов ледостойкой платформе «Северный полюс» в мире нет.

Уникальное научно-исследовательское судно — ледостойкая платформа «Северный полюс» отправилось в первый рейс. Перед выходом в плавание прошла церемония поднятия флага РФ. Сейчас ледостойкая платформа отправилась в Мурманск. Оттуда судно возьмет курс на центральную Арктику, сообщает телеканал «Известия». На платформе обустроено 15 научных лабораторий. Судно будет проводить океанографические исследования. Платформа прибудет к месту проведения работ и вмерзнет в лед. Вокруг судна оборудуют мобильный научный лагерь. Ледостойкая платформа имеет площадку для вертолетов. Судно способно пробыть в автономном режиме 2 года. Аналогов ледостойкой платформе «Северный полюс» в мире нет.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
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